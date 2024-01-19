"Коли у вас щось не виходить, іноді потрібно просто працювати ще старанніше. Це ключ до успіху, і це те, у що я вірю. Щоразу, коли у нас щось не виходить або ми програємо, ми повинні показати правильну реакцію. Ми повинні продемонструвати свою найкращу гру, тому що ця ліга дуже жорстка.

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Майбутній матч із Крістал Пелас? Це буде складна гра, тому що ця команда сильна в обороні. Ми знаємо, що нам потрібно добре і правильно реагувати після останніх ігор. Тож я сподіваюся, що з нашою бандою і найкращою грою кожного гравця ми зможемо домогтися успіху", – цитує Зінченка офіційний сайт "канонірів".

Нагадаємо, Арсенал не знав смаку перемог в останніх чотирьох іграх. Після нічиєї з Ліверпулем (1:1) підопічні Артети програли Вест Хему (0:2) і поступились Фулхему (1:2) в АПЛ, а також вилетіли в 1/32 фіналу Кубка Англії від Клопа і Ко. У турнірній таблиці чемпіонату Англії "каноніри" після 20-ти турів йдуть четвертими, відстаючи від лідера – Ліверпуля – на 5 очок.

До слова, поєдинок з Крістал Пелас відбудеться у суботу, 20 січня. Початок зустрічі о 14:30 за Києвом.

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