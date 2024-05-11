Саудівська Про ліга, 31 тур

Аль-Раед – Аль-Таі – 1:1

Голи: Фузаїр, 51 – Альнахлі, 29

Аль-Хіляль – Аль-Хазем – 4:1

Голи: Мітровіч, 15 (пен.), 45+3, Аль Жувайд, 39 (аг), Мілінковіч-Савіч, 45+6 – Селемані, 34

Аль-Раед Ігора Йовічевіча міг значно покращити своє становище у боротьбі за виживання, але вдома розписав лише нічию з прямим конкурентом. Екс-тренер Шахтаря має 4 очки запасу для порятунку.

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Аль-Насру Кріштіану Роналду доводилося сподіватися на диво, щоб не залишатися з порожніми руками другий рік поспіль. Нездоланний Аль-Хіляль мав у рідних стінах програти найгіршій команді чемпіонату. Звичайно, нічого з цього не вийшло. Сербський дует Мітровіча і Мілінковіча-Савіча ще до перерви оформив розгромну перемогу для нового чемпіона. Відтепер 19-разового.

У наступному турі Аль-Хіляль гостює якраз у Аль-Насра. Роналду може бодай зіпсувати непереможну ходу конкурента і покращити своє становище у перегонах бомбардирів – 33 голи проти 26 Мітровіча.

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