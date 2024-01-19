"Когда у вас что-то не получается, иногда нужно просто работать еще усерднее. Это ключ к успеху, и это то, во что я верю. Каждый раз, когда у нас что-то не получается или мы проигрываем, мы должны показать правильную реакцию. Мы должны продемонстрировать свою лучшую игру, потому что эта лига очень жесткая.

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Предстоящий матч с Кристал Пэлас? Это будет сложная игра, потому что эта команда сильна в обороне. Мы знаем, что нам нужно хорошо и правильно реагировать после последних игр. Поэтому я надеюсь, что с нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха", – цитирует Зинченко официальный сайт "канониров".

Напомним, Арсенал не знал вкуса побед в последних четырех играх. После ничьей с Ливерпулем (1:1) подопечные Артеты проиграли Вест Хэму (0:2) и уступили Фулхэму (1:2) в АПЛ, а также вылетели в 1/32 финала Кубка Англии от Клопа и Ко. В турнирной таблице чемпионата Англии "канониры" после 20-ти туров идут четвертыми, отставая от лидера – Ливерпуля – на 5 очков.

К слову, поединок с Кристал Пэлас состоится в субботу, 20 января. Начало встречи в 14:30 по Киеву.

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