"Зінченко виглядає втомленим": чемпіон світу та Європи знайшов заміну українцю в Арсеналі
Колишній півзахисник збірної Франції Еммануель Петі висловився щодо гри Олександра Зінченка.
"Я думаю, що Арсенал все ще зможе поборотися за чемпіонський титул. Але їм потрібні додаткові трансфери взимку.
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Варто також подумати про відкликання з оренди гравців, особливо Кірана Тірні (шотландець виступає за Реал Сосьєдад, – прим.), лівого захисника, який може замінити Зінченка. Олександр нині виглядає трохи втомленим", – циту Петі Now Arsenal.
Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Арсенал 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.
"Каноніри" після 20-ти турів йдуть у турнірній таблиці АПЛ на четвертій сходинці, відстаючи від лідера – Ліверпуля – на 5 очок.
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