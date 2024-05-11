Перемога над Динамо достроково гарантувала чемпіонство Шахтарю в сезоні 2023/24.

Шахтар 15-й раз за свою історію став чемпіоном України – перемога над Динамо гарантувала тріумф у сезоні 2023/24.

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"Гірники" ставали чемпіонами України в сезонах 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23 та 2023/24. Проте, Динамо залишилось попереду – кияни мають в активі 16 тріумфів у чемпіонаті України.

До слова, Шахтар набрав 67 очок завдяки перемозі над Динамо, ставши недосяжним для киян за 2 тури до кінця першості. "Біло-сині" на другому місці з 63 пунктами.

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