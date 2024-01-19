"Футбол 24" проаналізував виступ українців у матчах Кубка Іспанії, в яких, зокрема, класно проявив себе Віктор Циганков.

Жирона переграла Райо Вальєкано у кубку Іспанії, а Віктор Циганков вперше вийшов на поле у цьому році, ставши одним з найяскравіших гравців. Виступ українця вразив фанатів Барселони, які хотіли б бачити Циганкова замість Рафіньї.

Циганков організував перемогу над Райо Вальєкано – сильна гра українця вивела Жирону в чвертьфінал Кубка Іспанії

Проте, це не єдиний перехід, який може відбутись з Жирони до Барселони – до "блаугранас" сватають наставника лідера Ла Ліги.

А Валенсія із Яремчуком вилетіла з кубка Іспанії, програвши Сельті. Українець непогано зіграв, але забити так і не зумів. Але є і хороші новини для Романа – "кажани" відмовились від трансферу Рафи Міра взимку. Крім цього, Валенсія може попрощатися і з Уго Дуро, однак це може статися лише влітку.