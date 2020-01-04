Манчестер Сіті – Порт Вейл: Зінченко забив гол у матчі Кубка Англії – почин українця підтримав 17-річний захисник

Манчестер Сіті приймає Порт Вейл у матчі Кубка Англії 2019/20. Олександр Зінченко відкрив лік забитим м'ячам. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії 2019/20. Один матч, 1/32 фіналу

Манчестер Сіті – Порт Вейл – 3:1 (LIVE)

Голи: Зінченко, 19, Агуеро, 42, Харвуд-Белліс, 58 – Поуп 35

Уже на 17-й секунді Порт Вейл мав забивати. Дальній пас, Канселу невдало поборовся, і лише Зінченко, який вийшов у стартовому складі, заблокував небезпечний удар метрів з 13. Цікаво, що українець знову вийшов грати лівого захисника, хоча разом з ним Гвардіола випустив номінального оборонця Анхеліньйо. Саме ця зв'язка вперше змусила панікувати оборону суперника на 8-й хвилині – винесли. Згодом Фоден завершував атаку, яка також пройшла лівим краєм. Удар з кількох метрів заблокували. Як для середняка 4-го дивізіону Англії Порт Вейл дуже гідно виглядав у перші 15 хвилин зустрічі. Бернарду Сілві довелося збільшити і так немалу чисельну присутність на лівому фланзі. Португалець знайшов Давіда Сілву, а той навісив точно на голову Фодена – удар у воротаря.

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Манчестер Сіті – Порт Вейл: дивитись відео гола Зінченка в Кубку Англії

Один з найактивніших на старті Зінченко відкрив рахунок потужним дальнім ударом. На 19-й хвилині м'яч після удару нашого універсального півзахисника зрикошетив чи то від газону, чи то від ноги капітана гостей і залетів у сітку. Згодом Сілва замикав у порожні, але Давід якимсь диво влучив у поперечину. Та ще й так, що Агуеро, який вже чатував на лінії воріт, розминувся з круглим. Зінченко ще раз спробував відзначитись здалеку – захисник прийняв цю гармату на голову. А ось на 35-й хвилині Анхеліньйо ліворуч дозволив подати, а Томас Поуп замкнув. Проміжна нічия, здобута у фактично другій гольовій атаці за тайм.

Радість андердога тривала недовго. Зінченко взяв участь у початковій стадії і другої результативної атаки, але вирішальну роль тут зіграв передгольовий пас Гюндогана. Після цього Фоден блискуче зловив м'яч у повітрі і стрімко переправив паралельним курсом. Агуеро замкнув дальню стійку. VAR довго визначав, чи був офсайд, але юний англійський хавбек ідеально витримав лінію. До перерви досить закономірні 2:1 – натхненна гра Зіни в обороні (там традиційно серед лідерів) цього разу ще й примножена дебютним голом у сезоні за Ман Сіті. Відзначимо, що в атакувальній фазі атаках українець стабільно опинявся в центрі, діючи а-ля півзахисник. Так було і в другому гольовому епізоді.

Відразу після перерви Олекс розкішно вирізав м'яч у фланг, після чого Анхелінью віддавав під третій гол для Агуеро, але Серхіо не влучив у ворота. Розкішний сейв воротаря не дав відзначитися Бернарду. Фоден практично з одинадцятиметрової позначки також влучив лише у кіпера. Зінченко втретє спробував відзначитися з-за меж штрафного – круглий пострибав за межі поля. Черговий удар Фодена став 7-ю влучною спробою. Воротар Порт Вейла грає впевнено. Гол Стоунза на добиванні, здавалося, скасували через офсайд, але VAR вгледів, що все чисто, тільки потрібного автора гола змінити – 17-річний центрбек Тейлор Харвуд-Белліс відзначився дебютним м'ячем за Сіті, 3:1.