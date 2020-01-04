Зінченко першим голом у сезоні допоміг Манчестер Сіті перемогти в Кубку Англії – відеоогляд матчу

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Кубок Англії: Вулверхемптон і МЮ розписали нічию, Лестер переміг Віган, сенсаційний тінейджер вивів Норвіч даліАнглія — 4 січ 897
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