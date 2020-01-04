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Зінченко першим голом у сезоні допоміг Манчестер Сіті перемогти в Кубку Англії – відеоогляд матчу

4 січня 22:43 1224 Читать на русском
Зінченко першим голом у сезоні допоміг Манчестер Сіті перемогти в Кубку Англії – відеоогляд матчу
Манчестер Сіті – Порт Вейл – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті на класі розібрався з Порт Вейлом у матчі 1/32 Кубка Англії. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

 

Рахунок відкрив Олександр Зінченко – українець потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, а рикошет не залишив шансів голкіперу.

Зінченко забив за клуб уперше за 360 днів – Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл у Кубку Англії

Порт Вейл спромігся відповісти точним ударом Поупа, але далі на полі були лише "містяни". Агуеро знову вивів Манчестер Сіті вперед, а по перерві молоді Харвуд-Белліс та Фоден довершили розгром команди з Другої ліги – 4:1.

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