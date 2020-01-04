Зінченко першим голом у сезоні допоміг Манчестер Сіті перемогти в Кубку Англії – відеоогляд матчу

Манчестер Сіті на класі розібрався з Порт Вейлом у матчі 1/32 Кубка Англії. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Рахунок відкрив Олександр Зінченко – українець потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, а рикошет не залишив шансів голкіперу.

Зінченко забив за клуб уперше за 360 днів – Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл у Кубку Англії

Порт Вейл спромігся відповісти точним ударом Поупа, але далі на полі були лише "містяни". Агуеро знову вивів Манчестер Сіті вперед, а по перерві молоді Харвуд-Белліс та Фоден довершили розгром команди з Другої ліги – 4:1.