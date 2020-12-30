Зінченко без блиску повернувся в основу Ман Сіті: суперечливі оцінки, радість і критика фанів, відео всіх дій

Лідер збірної України нарешті відвоював місце в старті Манчестер Сіті на матч АПЛ. Гра з Шеффілд Юнайтед далася українцю складно, але за помилки його не покарали. Як оцінюють роботу Олександра в Англії – в нашому матеріалі.

Зінченко вперше після травми з'явився в стартовому складі на матч АПЛ. У Гвардіоли не залишилося вибору: Анхеліньо після поганої гри в дербі залетів у запас, а Менді провалився проти Вулверхемптона. Тому в поєдинку з Шеффілдом лівий фланг оборони закрив українець, який не виходив з перших хвилин у чемпіонаті з вересня.

Брак ігрового тонусу не дав про себе знати. "Почуваюся нормально, радий повернутися", – сказав після матчу Олександр. Травми як і не було – на полі той самий Зінченко. Традиційно один з лідерів команди за кількістю передач – 119 (щоправда, більшість з них короткі та підготовчі, понад половина була спрямована назад). Цим пояснюється висока точність – 93%.

Зінченко віддав дві передачі під удар (на де Брюйне та на Вокера після оригінального розіграшу кутового), але гострими ці моменти не назвеш. Opta записала в актив Сашка два удари, хоча один з них точно був поганою подачею. Інший – потужний постріл з лінії штрафного майданчика над поперечиною. Олекс традиційно увійшов у топ-5 Сіті за участю в атаках, які завершилися ударами (0.21 xGBuildup, що дуже мало за стандартами Зінченка – він найкращий в АПЛ).

Олександр намагався розбавляти стерильне володіння цікавими рішеннями. Виходило не дуже, але в підсумку це принесло результат. На старті другого тайму Зінченко віддав неточний пас в опорну зону Шеффілда, вже встиг розчаруватися, що суперники заволоділи м'ячем, як несподівано ситуація з допомогою арбітра перетворилася на гольову атаку. Суддя завадив гостям, а де Брюйне підхопив м'яч і миттєво асистував Агуеро. Так Зінченко не зовсім свідомо, але спровокував переможне взяття воріт.

Українець виконував досить різні функції у двох таймах. Якщо до перерви він проводив більшість часу на лівому півфланзі біля чужого штрафного, майже не займаючи широку позицію, то в другій 45-хвилинці українець вже не зміщувався в центр, а тримав свою зону біля бокової лінії. Це логічно, адже в останній третині зустрічі Сіті грав у 3 центрбеки, а Зінченко виконував роль вінгбека.

В атаці все солідно, як і зазвичай; в обороні все нервово, як і зазвичай. Як Олександр не старається, а проблеми з вибором позиції та збереженням концентрації все одно виникають. Зінченко багато страждав він лідера атак Шеффілда.

Манчестер Сіті – Шеффілд: хороший матч Зінченка, жахливий англійський арбітраж та тривожне завершення року для "містян"

На старті зустрічі Муссе у штрафному майданчику вискочив з-за спини українця та небезпечно пробив головою по воротах. У середині тайму француз ще раз скористався помилкою нашого земляка та бахнув у сторону Браво. А потім форвард зловив вільну зону за Зінченком і навіть забив гол, але після перегляду VAR суддя його скасував. Олександр дуже активно апелював до арбітра, однак згодом визнав, що епізод був "на тоненького".

"Той момент був дуже динамічним. Я бачив, що гравець Шеффілда точно перебував ближче до наших воріт, ніж я. На полі був на 100% впевнений, що там офсайд. Однак після матчу декілька разів переглянув повтори та мушу погодитися, що насправді ситуація не була настільки однозначною. Все вирішили якісь 20 сантиметрів", – зізнався після гри Зінченко.

Що стосується старання, тут до Зінченка жодних претензій. Коли суперник з м'ячем перед ним чи на обмеженому просторі – Олександр відпрацьовує чудово. У грі з Шеффілдом він зробив 4 вдалі відбори (найкращий показник у матчі) та 7 підбирань (третій в складі Сіті). Виграв 5 з 6 єдиноборств і навіть 2 верхові дуелі.

Хороші оборонні показники в купі з пристойною грою в пас гарантували Зінченку позитивні оцінки від статистичних порталів. У SofaScore він другий найкращий в матчі після КдБ – 7.7. У WhoScored третій найкращий (поступився ще Марезу) – 7.5.

Англійська преса оцінює не лише цифри, а й враження від гри, зокрема позиційні помилки Зінченка, які не може обрахувати система. Тому оцінки від журналістів адекватніші. Авторитетний Sky Sports поставив середній бал – 7. Daily Mail оцінила роботу українця в 6 балів – стільки ж у більшості "містян", але менше ні в кого немає.

Оцінки Manchester Evening News рідко бувають адекватними, але цього разу особливих "перлів" місцева газета не видала. "Попався в моменті з незарахованим голом Муссе, але добре підключався до атак, що завжди було його сильною стороною", – пише MEN про Зінченка та ставить йому середні 6 балів.

Через останні перфоманси конкурентів уболівальники радіють поверненню в основу Зінченка, який так відверто не "лажав". Однак детальніший погляд на гру українця збиває оптимізм. Профільні фанатські ресурси сталять Зінченку відверто погані оцінки.

"У першому таймі виглядав незграбно, маючи проблеми з фізично потужними гравцями Шеффілда. Втім, з ходом поєдинку улюблений для всіх фанів український фулбек здобув впевненість і почувався комфортніше", – резюмує City Xtra вчорашній футбол Олександра. 6.5 – одна з найгірших оцінок у команді.

"Не зовсім зрозуміло, що сталося з Зінченком протягом більшої частини гри. Жахливий в обороні, недостатньо сильний в єдиноборствах та на прийомі м'яча. Мало що запропонував попереду й ледь не кожну атаку заганяв у глухий кут", – перегинає характеристикою Man City Square. Оцінка 5 – абсолютно найгірша в матчі.

Звично адекватне обговорення гри можна знайти в спільноті фанів Манчестер Сіті на Reddit. Один з користувачів підірвав ком'юніті якісним розширеним аналізом поєдинку проти Шеффілда. Зінченку від нього дісталося більше негативу, ніж компліментів.

Відео всіх дій Зінченка в матчі з Шеффілд Юнайтед:

"Зінченко повернувся після травми й провів, можливо, найгірший тайм у складі Манчестер Сіті. Я нарахував 7 легких втрат, тричі його обіграли на дриблінгу, ледь не привіз з-за спини ранній гол і був врятований VAR, коли забивав Муссе. Після переходу на 3-4-2-1 виглядав вже значно краще", – відзначає автор.

Він акцентує увагу на тому, що деякі фізичні дані Зінченка (ріст, швидкість) не дають йому змоги нормально оборонятися. При цьому Олександр прекрасно працює з м'ячем, має відмінне бачення поля та сповна викладається в грі. Його сильні сторони в певних умовах можуть переважати недоліки. Що, на думку автора, й показав другий тайм, де Зінченко виглядав цілком пристойно.

Наступний матч – знову випробування для Сашка. Першого січня Манчестер Сіті зіграє проти Евертона. В українця далеко не найкращі спогади від гри з "ірисками". Саме проти них він провів попередній повний матч в АПЛ. Олексу було тоді неймовірно важко, зокрема через рішення тренерів. Сподіваємося, Зінченко збереже місце в старті Манчестер Сіті, а Пеп зробить правильні висновки з вересневого матчу та "не підставлятиме" свого підопічного.

"Зінченко – велика проблема для Сіті". Евертон вичавив з українця всі соки, тренери "підставили", фани спалахнули гнівом