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Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті на матч Кубка Англії

18:49 391 Читать на русском
Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті на матч Кубка Англії
Олександр Зінченко / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко допоможе "містянам" у матчі 1/32 Кубка Англії проти Порт Вейла.

 

Матч Манчестер Сіті – Порт Вейл розпочнеться о 19:31 за київським часом.

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Наставник "містян" Хосеп Гвардіола обрав бойовий склад на гру проти команди з другої Ліги Англії (четвертий дивізіон). У стартовому складі гранда знайшлось і місце українцю Олександру Зінченку.

Склад Манчестер Сіті: Браво, Канселу, Стоунз, Харвуд-Белліз, Анхеліньо, Гюндоган, Давід Сілва, Зінченко, Фоден, Бернарду Сілва, Агуеро.

Запасні: Карсон, Вокер, Стерлінг, Марез, Гарсія, Дойл, Жезус.

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Теги
Манчестер Сіті - Порт Вейл Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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