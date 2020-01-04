Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті на матч Кубка Англії

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко допоможе "містянам" у матчі 1/32 Кубка Англії проти Порт Вейла.
Матч Манчестер Сіті – Порт Вейл розпочнеться о 19:31 за київським часом.
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Наставник "містян" Хосеп Гвардіола обрав бойовий склад на гру проти команди з другої Ліги Англії (четвертий дивізіон). У стартовому складі гранда знайшлось і місце українцю Олександру Зінченку.
Склад Манчестер Сіті: Браво, Канселу, Стоунз, Харвуд-Белліз, Анхеліньо, Гюндоган, Давід Сілва, Зінченко, Фоден, Бернарду Сілва, Агуеро.
Запасні: Карсон, Вокер, Стерлінг, Марез, Гарсія, Дойл, Жезус.
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