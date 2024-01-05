"Зінченко їм потрібен для ігор проти команд з нижньої половини таблиці. Він потрібен у тих матчах, де Арсенал домінує в грі. Коли вони грають проти топ-команд, я думаю, Олександр не повинен грати. Так, його виступи мене турбують.

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Різниця між Тірні та Зінченком? Українець дає більше в атаці, коли він підіймається вище, а Тірні дає впевненість в обороні. Я знаю, що Зінченку приділялося багато уваги, але це стосується всієї гри у захисті команди. Я ненавиджу виокремлювати гравців.

Ви подивіться на моменти, які створював Арсенал. Особливо багато шансів було під час різдвяних матчів. 56 ударів у трьох іграх? Ось у чому проблема – в реалізації. В обороні та півзахисті все нормально, а ось нападники не випромінюють впевненості", – цитує Сімена Football365.

Нагадаємо, що останнім часом Зінченка критикують в Англії відомі експерти, а Гарі Невілл порадив Артеті прибрати українця в запас і не випускати.

Девід Сімен виступав у складі Арсенала з 1990 по 2003 роки. Загалом голкіпер провів за "канонірів" 535 матчів у всіх турнірах.

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