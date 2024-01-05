"Зінченко їм потрібен": легенда Арсенала став на захист українця, якого критикували кілька тижнів
Знаменитий голкіпер Девід Сімен висловив свою думку щодо гри українського захисника Арсенала Олександра Зінченка.
"Зінченко їм потрібен для ігор проти команд з нижньої половини таблиці. Він потрібен у тих матчах, де Арсенал домінує в грі. Коли вони грають проти топ-команд, я думаю, Олександр не повинен грати. Так, його виступи мене турбують.
Зінченко отримав туманний вердикт від Артети – повернення близько, але може з'явитися новий конкурент
Різниця між Тірні та Зінченком? Українець дає більше в атаці, коли він підіймається вище, а Тірні дає впевненість в обороні. Я знаю, що Зінченку приділялося багато уваги, але це стосується всієї гри у захисті команди. Я ненавиджу виокремлювати гравців.
Ви подивіться на моменти, які створював Арсенал. Особливо багато шансів було під час різдвяних матчів. 56 ударів у трьох іграх? Ось у чому проблема – в реалізації. В обороні та півзахисті все нормально, а ось нападники не випромінюють впевненості", – цитує Сімена Football365.
Нагадаємо, що останнім часом Зінченка критикують в Англії відомі експерти, а Гарі Невілл порадив Артеті прибрати українця в запас і не випускати.
Девід Сімен виступав у складі Арсенала з 1990 по 2003 роки. Загалом голкіпер провів за "канонірів" 535 матчів у всіх турнірах.