"Зинченко им нужен": легенда Арсенала встал на защиту украинца, которого критиковали несколько недель
Именитый голкипер Дэвид Симен высказал свое мнение по поводу игры украинского защитника Арсенала Александра Зинченко.
"Зинченко им нужен для игр против команд из нижней половины таблицы. Он нужен в тех матчах, где Арсенал доминирует в игре. Когда они играют против топ-команд, я думаю, Александр не должен играть. Да, его выступления меня беспокоят.
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Разница между Тирни и Зинченко? Украинец дает больше в атаке, когда он поднимается выше, а Тирни дает уверенность в обороне. Я знаю, что Зинченко уделялось много внимания, но это касается всей игры в защите команды. Я ненавижу выделять игроков.
Вы посмотрите на моменты, которые создавал Арсенал. Особенно много шансов было во время рождественских матчей. 56 ударов в трех играх? Вот в чем проблема – в реализации. В обороне и полузащите все нормально, а вот нападающие не излучают уверенности", – цитирует Симена. Football365.
Напомним, что в последнее время Зинченко критикуют в Англии известные эксперты, а Гари Невилл посоветовал Артете убрать украинца в запас и не выпускать.
Дэвид Симен выступал в составе Арсенала с 1990 по 2003 годы. В общем голкипер провел за "канониров" 535 матчей во всех турнирах.