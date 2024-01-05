"Зинченко им нужен для игр против команд из нижней половины таблицы. Он нужен в тех матчах, где Арсенал доминирует в игре. Когда они играют против топ-команд, я думаю, Александр не должен играть. Да, его выступления меня беспокоят.

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Разница между Тирни и Зинченко? Украинец дает больше в атаке, когда он поднимается выше, а Тирни дает уверенность в обороне. Я знаю, что Зинченко уделялось много внимания, но это касается всей игры в защите команды. Я ненавижу выделять игроков.

Вы посмотрите на моменты, которые создавал Арсенал. Особенно много шансов было во время рождественских матчей. 56 ударов в трех играх? Вот в чем проблема – в реализации. В обороне и полузащите все нормально, а вот нападающие не излучают уверенности", – цитирует Симена. Football365.

Напомним, что в последнее время Зинченко критикуют в Англии известные эксперты, а Гари Невилл посоветовал Артете убрать украинца в запас и не выпускать.

Дэвид Симен выступал в составе Арсенала с 1990 по 2003 годы. В общем голкипер провел за "канониров" 535 матчей во всех турнирах.

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