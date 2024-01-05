Мікель Артета визнає, що у команди є певні проблеми з лівим флангом захисту.

"Зінченко добре прогресує. Завтра у нас ще одне тренування. Оцінимо, чи готовий він розпочати гру проти Ліверпуля. Більше новин немає.

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Новий лівий захисник? Ми відкриті для трансферного ринку, але акцент робиться на тому, щоб максимально використовувати те, що у нас є. Ми попрацюємо з клубом та подивимося, чи є у нас варіанти. Не виключено, що взимку трансферів взагалі не буде", – цитує Артету Football London.

Нагадаємо, Зінченко пропустив матч проти Фулхема через травму литкового м'язу. Наступний поєдинок Арсенала – 7 січня з Ліверпулем в 1/32 Кубка Англії.

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