Девід Сімен – одна з найбільш яскравих постатей в новітній історії англійського футболу. Хоча в його кар'єрі вистачало доленосних ляпів, навряд чи хтось спробує заперечити його високий клас та відданість улюбленій справі.

Уродженець Ротерхема зумів взяти участь у понад 1000 матчах, що гарантувало йому місце в історії найсильнішої ліги світу. Але Сімен міг похизуватися не лише цифровими рекордами та яскравою зовнішністю.

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З ранніх років Девід мріяв захищати кольори рідного Лідса. Хлопець пішов у футбольну академію клубу, а в 18 років захищав ворота юнацької команди. Втім, попри гарні природні дані та працьовитість кількість ігрового часу була далекою від тої, про яку мріяв Сімен. Боси клубу були переконані, що в Девіда немає шансів досягнути вершин, тому у міжсезоння продали хлопця за 4 тисячі фунтів у Петерборо, який грав у третьому дивізіоні.

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Девід злий – він готовий довести, що функціонери помилялися. Майже одразу він завойовує місце в основі та швидко прогресує. Вже через два роки молодого кіпера помітив Бірмінгем. Клуб хотів піднятися в елітний дивізіон Англії, а без надійного стража воріт втілити це неможливо.

Перед сезоном 1984/85 Сімен йде на підвищення та стає гравцем "синіх". Його трансфер обійшовся Бірмінгему у 100 тисяч фунтів. Інвестиція себе виправдала – із Сіменом у воротах команда займає друге місце у таблиці та виходить в найвищий дивізіон Англії. Неймовірний стрибок як для хлопця, у майбутнє якого не вірили у Лідсі.

До боротьби серед найкращих команд Англії Бірмінгем був не готовий – гучний виліт за підсумками сезону 1985/86 та пониження у класі. Але Сімен не збирався тонути разом з цим кораблем та прийняв пропозицію Квінз Парк Рейнджерс, залишившись грати в еліті.

Тут Девід отримує винагроду за всі старання – 4 прекрасні сезони, титул "голкіпера без слабких місць" та виклик у національну збірну Англії. Мрії футболіста, який змалку несамовито стрибав за м'ячами в пориві захистити ворота, здійснювалися одна за одною.

Надійний молодий голкіпер привернув увагу англійських грандів. Найбільш настирливим був лондонський Арсенал, який заплатив за Девіда 1,3 мільйона фунтів – на той час рекордну суму за воротаря.

"Каноніри" стали для Сімена "командою життя". Саме тут за 13 сезонів він став легендарним "номером 1", зіграв понад 4 сотні матчів, тричі став чемпіоном Англії, 4 рази святкував перемогу у Кубку Англії, перемагав у Кубку англійської ліги, 4 рази підіймав над головою Суперкубок Англії та радів Кубку Кубків УЄФА. Скептики пам'ятають поодинокі ляпи Девіда, але їм не вдасться затьмарити його надійність та сейви на грані людських можливостей.

Щоправда, одна помилка таки "підмочила" кінець кар'єри голкіпера. Винуватцем трагедії став Роналдінью. Парашут технічного зубастика за спину Девіду став фінальним акордом для Англії на ЧС-2002.

Роналдіньо пощастило. Чи знали ми тоді, наскільки він класно грає? Ні! Ми чули про нього, але вперше побачили на полі. Люди й досі питають мене: "Він справді хотів виконати штрафний саме так?". Але це не має значення. М'яч летів 40 метрів, тож це помилка воротаря, – скаже Сімен роками пізніше.

Після сезону 2002/03 Арсенал не став продовжувати контракт з віковим голкіпером, тож Девід у статусі вільного агента перейшов у Манчестер Сіті. Написати тут яскраву історію не вдалося – посеред сезону Девід отримав травму, яка змусила його прийняти рішення про завершення кар'єри.

Девід Сімен – це знакова постать для англійського футболу, яка стала дороговказом для багатьох поколінь футболістів у рукавичках.