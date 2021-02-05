Аталанта – Торіно

6 лютого, 16:00. Бергамо, Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: тепер Аталанта стала ще ближчою до українських уболівальників. До Руслана Маліновського, який проводить у Бергамо другий сезон, приєднався Віктор Коваленко, який перейшов із Шахтаря в останній день зимового трансферного вікна. 24-річний півзахисник лише розпочав тренування в новій команді, але вже отримав аванс від Джан П'єро Гасперіні – наставник "Богині" включив Коваленка у заявку на матч проти Торіно. Будемо відвертими, навряд чи Віктор дебютує в Серії А вже у суботу, але, можливо, українець все ж отримає свої кілька хвилин?

Тим більше, що Гасперіні не приховує своїх пріоритетів. Наступної середи бергамаски зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка Італії проти Наполі (поєдинок у Кампанії завершився нульовою нічиєю). Тренер підкреслив, що наразі саме вихід у фінал Кубка є основним завданням для його команди. Вочевидь, на гру з Торіно, який не може виграти в чемпіонаті вже більше місяця, варто очікувати не зовсім оптимальний склад Аталанти. Чи знайдеться місце на полі Руслану Маліновському? Швидше так, ніж ні. Лідер збірної України отримав відпочинок у Кубку, тому може вийти в суботу з перших хвилин. Як показує практика, проти команд із нижньої частини турнірної таблиці Маліновський грає хоча б півгодини.

Попри не надто грізний статус нинішніх "биків", Аталанта змушена перемагати, адже наразі бергамаски посідають лише 7 місце, перебуваючи за межами єврокубкової зони. Втім, до топ-4 – якихось 3 пункти. Але очки потрібні і Торіно, який балансує на межі зони вильоту. Словом, в даному випадку нічия не влаштує жодну з команд, тому в Бергамо має бути гаряче.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Ювентус – Рома

6 лютого, 19:00. Турин, Ювентус Стедіум.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Паулу Фонсека спробує вдруге поспіль обіграти Ювентус на виїзді. В останньому турі минулого сезону Рома здолала туринців на Ювентус Стедіум з рахунком 3:1 (щоправда, "Стара синьйора" на той момент вже стала чемпіоном), а в другому турі поточного чемпіонату команди розійшлися миром – 2:2. "Джалороссі" після 20-ти турів посідають третє місце в Серії А та випереджають Юве на одне очко, але команда Андреа Пірло ще має гру в запасі.

У екс-тренера Шахтаря, який не так давно перебував під загрозою відставки, є певні кадрові проблеми. Через травму не зіграють Кріс Смоллінг, Педро та Ніколо Дзаньйоло, а капітан Лоренцо Пеллегріні перебрав жовтих карток і теж не вийде на поле. Новачок Стефан Ель-Шаараві не потрапив у заявку, а от Едін Джеко помирився з Паулу Фонсекою та полетів у Турин з командою. Щоправда, капітанської пов'язки та місця у старті боснійцю не повернули – столичну команду на матч виведе Бріан Крістанте, а на позиції центрфорварда вийде Борха Майораль. Андреа Пірло, у свою чергу, може розраховувати практично на всіх гравців, окрім дискваліфікованого Родріго Бентанкура. Навіть Пауло Дибала подолав проблеми зі здоров'ям і готовий допомогти Ювентусу.

Поєдинок у Турині має вагоме турнірне значення для обох команд – Рома б'ється за місце в ЛЧ, а Ювентус вперше за багато років відпустив конкурентів хай у незначний, але все ж відрив. Але не лише турнірними розкладами цікава ця гра – матч проти Кріштіану Роналду і Ко стане своєрідним тестом на зрілість для Паулу Фонсеки. Португалець за півтора сезону в Римі продемонстрував невміння перемагати топ-команди. Екс-тренер Шахтаря лічені рази святкував тріумф над дійсно серйозними суперниками – ще в минулому сезоні "джалороссі" обіграли Мілан, Наполі та Ювентус, а от із Аталантою, Лаціо та Інтером регулярно виникали проблеми. Від Фонсеки все ще чекають великих перемог, але чи здатна нинішня доволі посередня Рома покласти на лопатки Ювентус, хай і далеко не безгрішний?

Прогноз "Футбол 24": 3:1.

Манчестер Юнайтед – Евертон

6 лютого, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: битва головного переслідувача Манчестер Сіті та претендента на Лігу чемпіонів. МЮ після вдалої серії, здавалося, забуксував, набравши лише один пункт у поєдинках із Шеффілд Юнайтед та Арсеналом, але сповна відірвався на Саутгемптоні. Бідолашні "святі" весь матч провели в меншості та отримали у свої ворота дев'ять "сухих" м'ячів – повторення антирекорду АПЛ. Але такий результат ще зовсім не означає легкої перемоги манкуніанців над Евертоном, адже після подібних розгромів нерідко трапляється серія невдалих результатів.

Манчестер Юнайтед відстає від Ман Сіті на 3 очки, але у "містян" є гра в запасі. Команда Хосепа Гвардіоли у звітному турі на виїзді зіграє з Ліверпулем, тому "червоні дияволи" мають певні сподівання на втрату очок лідером чемпіонату. Наразі саме МЮ є головним конкурентом Сіті у чемпіонських перегонах, тому 3 пункти з Евертоном – обов'язкова програма для підопічних Уле Гуннара Сульшера.

Щоправда, "ірисок" теж не варто скидати з обертів. Команда Карло Анчелотті посідає 7 місце, проте відставання від топ-4 складає тільки 4 пункти. Евертон виграв лише 2 матчі з останніх п'яти, але "сині" у поточному сезоні вже відбирали очки в Ліверпуля та перемагали Челсі з Лестером. Проти МЮ наразі статистика не дуже – дві поразки (в чемпіонаті та Кубку ліги). Час для переривання невдалої серії? Тим більше, що головна ударна сила Евертона – Домінік Калверт-Льюїн – повернувся після травми та продовжує забивати. В активі форварда вже 12 голів (усі з гри) – стільки ж у Бруну Фернандеша, але лідер Юнайтед одразу 9 разів забив із пенальті.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Ліверпуль – Манчестер Сіті

7 лютого, 18:30. Ліверпуль, Енфілд.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: на Енфілді зустрінуться чинний та колишній чемпіони Англії. Ще не так давно Ліверпуль впевнено очолював турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але серія невдалих результатів відкинула команду Клоппа на четверту сходинку. А от у Манчестер Сіті все навпаки – підопічні Гвардіоли виграли вже 13 поєдинків поспіль (з них 9 – у чемпіонаті). При цьому останній гол у ворота "містян" в АПЛ влетів ще 3 січня (!) в матчі проти Челсі. Така розкішна серія зробила Манчестер Сіті лідером турнірної таблиці та головним фаворитом сезону. Навіть відсутність Кевіна де Брюйне не заважає здобувати перемогу за перемогою. На Енфілді бельгієць теж не зіграє, але й без нього "містяни" виглядають явним фаворитом протистояння.

На руку Сіті грає, зокрема, і жахлива кадрова ситуація в таборі Ліверпуля. Юрген Клопп точно не зможе розраховувати на Жоту, ван Дейка, Гомеса та Кейта, а кілька днів тому чергову травму отримав ще й Матіп, який вибув до кінця сезону. Захворів Аліссон, під питанням вихід на поле Садьйо Мане та Фабінью. Словом, у мерсисайдців повно проблем, особливо в центрі оборони. Ліверпуль у останній день трансферного вікна підписав Бена Девіса та Озана Кабака, але чи наважиться Клопп кинути новачків під каток Манчестер Сіті? Якщо ж ні, то дуель центрбеків Хендерсон-Філліпс теж не виглядає супернадійною.

Окремо варто відзначити дилему Олександра Зінченка. Українець начебто і повернув собі статус основного гравця Ман Сіті, але останнім часом Гвардіола пробував його і в ролі півзахисника. У поєдинку проти Бернлі Зінченко вийшов на заміну, а зліва у захисті діяв Емерік Ляпорт. Чи ризикне Пеп випустити Сашка на дуель проти Мохамеда Салаха? Єгиптянин є найкращим бомбардиром чемпіонату (15 голів) та свого часу добряче "повозив" Зінченка. Як Гвардіола нейтралізовуватиме лідера та головну ударну силу Ліверпуля – дізнаємося в неділю, а поки що обидва тренери вже влаштували традиційну для таких випадків "гру слів".

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Ліверпуль довгий час не програвав на Енфілді, але легендарний стадіон вже втратив статус неприступної фортеці – Бернлі та Брайтон довели, що звідси можна вивозити 3 очки. Щоправда, Хосеп Гвардіола не так давно вже розписав стратегічну виїзну нічию з Манчестер Юнайтед – не слід виключати, що іспанець віддасть перевагу синиці в руці і зараз.

Прогноз "Футбол 24": 0:1.

Марсель – ПСЖ

7 лютого, 22:00. Марсель, Велодром.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: на Велодромі пройде класичне французьке протистояння. Останніми днями Марсель є головним ньюзмейкером Ліги 1 – то фанати зірвали матч, влаштувавши погроми на клубній базі та протести проти керівництва, то Андре Віллаш-Боаш подав у відставку через підписання новачка без його згоди. Словом, у таборі провансальців дуже "весело" – і це без урахування 6-матчевої безвиграшної серії.

У ПСЖ ситуація значно спокійніша, але теж не все гладко. Чемпіон Франції не так давно змінив Томаса Тухеля на Маурісіо Почеттіно, але це наразі не допомагає столичній команді лідирувати в Лізі 1. Парижани тільки треті, поступаючись лідеру трьома пунктами. Втім, ситуація Марселя змушує віддавати команді Почеттіно статус фаворита.

Окремої уваги заслуговує чергова зустріч Неймара та Альваро Гонсалеса. У матчі чемпіонату обоє влаштували бійку, після чого форвард був вилучений, а захисник Марселя отримував смертельні погнози в соцмережах. Скандал не те, що не вщух, а ще й розгорівся – після поєдинку Суперкубка Франції (ПСЖ обіграв Марсель 2:1) опоненти обмінялися неприємними репліками в соцмережах. Словом, у неділю точно буде продовження – знаючи Неймара, в цьому можна не сумніватися.

Прогноз "Футбол 24": 0:2.

Бетіс – Барселона

7 лютого, 22:00. Севілья, Беніто Вільямарін.

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Барселона вперше за тривалий час обійшла Реал у турнірній таблиці Прімери та стала головним переслідувачем Атлетіко, який впевнено лідирує в чемпіонаті. Собаки лають, а караван іде – так, каталонці не завжди виглядають переконливо, особливо на виїзді, але виграли всі поєдинки Ла Ліги у 2021 році. Черговим суперником "синьо-гранатових" стане Бетіс, який посідає 7 позицію турнірної таблиці – одразу за єврокубковою зоною.

Рональд Куман знову отримав неприємні новини з лазарету – Серхі Роберто, який щойно відновився, знову пішов на лікарняний і пропустить кілька тижнів. Також серйозні проблеми в Ансу Фаті, який був вдруге прооперований – відповідно, юний форвард ще довго не помічник своїй команді. До відсутності Жерара Піке та Філіппе Коутінью тренер Барси вже призвичаївся – на щастя для Кумана, відновився Сержиньйо Дест. Також тішить Антуан Грізманн, який дуже вчасно почав забивати і асистувати. Саме він став головним героєм камбеку в чвертьфіналі Кубка, а чутки про начебто складні стосунки з Мессі нарешті стихли.

Барса набрала хорошу ходу та не планує збавляти обертів. Атлетіко і так відірвався на 10 пунктів, зігравши на матч менше – відповідно, кожна втрата очок каталонцями може стати для Мессі та Ко фатальною. Команда Мануеля Пеллегріні, безумовно, здатна нав'язати боротьбу "синьо-гранатовим", але на папері саме гості є фаворитом.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

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