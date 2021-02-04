Португальський фахівець за останній рік наговорив масу всього резонансного. Одних він змушував крутити пальцем біля скроні, інших – респектувати.

Андре Віллаш-Боаш у вівторок скандально попрощався з Марселем. Португалець подав у відставку після підписання з Селтіка Олів'є Нтчама (мав стати заміною Моргану Сансону, проданому в Астон Віллу):

"Цей трансфер – не моє рішення, я був проти. Це саме той гравець, якого я не хотів підписувати. Я дізнався про трансфер лише вранці з офіційного сайту Марселя. Тому подав у відставку, мотивуючи її тим, що я не згоден зі спортивною стратегією клубу. Джентльменську угоду щодо трансферів розірвали. Клуб вже пережив 2-3 роки трансферного хаосу, я більше такого не потерплю. Мені не потрібні ніякі гроші, я просто хочу піти".

Це далеко не перший випадок, коли Віллаш-Боаш заговорив про відхід з Марселя. Підписання нового контракту затягувалося, а нещодавно він заявив, що влітку (якраз завершиться чинна угода) піде з клубу.

А все могло завершитися ще в травні минулого року. Марсель покинув спортивний директор Андоні Субісаррета, який є великим другом Віллаш-Боаша і запросив того в клуб. Андре поривався піти за ним, але гравці вмовили тренера залишитися.

"Я завжди казав, що піду з клубу, якщо піде Андоні. Але люди можуть змінювати свою рішення. Я трішки підмочив свою репутацію, коли залишився, але це було заради футболістів і тільки заради них", – пояснив згодом коуч.

Тепер вже й вмовляти не було кому. Дві головні зірки команди – Дімітрі Пайє та Флоріан Товен – готові один одного задушити через особисті амбіції. А капітан Стів Манданда та Альваро Гонсалес ледь вціліли після того, як розлючені фанати застали їх на клубній базі та закидали піротехнікою.

Марсель прийняв відставку тренера, але подав все так, ніби Віллаш-Боаша вигнали за зраду. "Це рятівне рішення, яке було необхідним, враховуючи чергове повторення Андре Віллаш-Боашем слів і дій, що підривають репутацію Марселя".

Португалець дійсно не соромився публічно критикувати керівництво клубу. І в трансферній політиці, і в маркетинговій діяльності. Один з останніх випадів Віллаш-Боаша на клуб: "Марсель – головний бренд у французькому футболі. Він повинен краще презентуватися в пресі та отримувати дивіденди від свого статусу, але клуб не зацікавлений у цьому, у босів інші пріоритети".

Андре, можливо, порушував корпоративну етику, однак річ у тім, що в його словах чимало правди. Справжньою проблемою Марселя вже багато років є керівництво. Спершу російська вдова Робера Луї-Дрефуса Маргарита не заглиблювалася в життя клубу, потім Марсель придбав американський магнат Френк Маккорт, до якого не менше претензій. Особливо до його людини в клубі – президента Жака-Анрі Ейро.

Саме кричуща некомпетентність президента стала головною причиною суботніх заворушень перед матчем проти Ренна (гра так і не відбулася). Фани штурмували базу з вимогою до "сучого сина" забратися геть з клубу. У Марселя серйозні фінансові проблеми, які наклалися на відсутність титулів (одне чемпіонство за 20 років) і дивні рішення керівництва. А в особі Ейро фанати бачать не просто профана, а парижанина, який руйнує їхній клуб.

Головна насущна проблема – контракт Товена, який завершується цього літа. Марсель ризикує безкоштовно втратити визначального гравця, оціненого ринком у 30 мільйонів євро.

Андре Віллаш-Боаш потрапив у середовище, де важко зберегти холодну голову. Якщо раніше все згладжувалося пристойними результатами, то тепер настала катастрофа, як виразився сам тренер (одна перемога в 10 останніх матчах).

У минулому сезоні Віллаш-Боаш подарував провансальцям першу за 7 років Лігу чемпіонів. Марсель не демонстрував феєричного футболу, але завдяки оверперформінгу (команда перебрала 14 очок за 28 турів) йшов другим на момент зупинки чемпіонату. Андре був одним з головних противників відновлення Ліги 1. Мабуть, розумів, що втриматися у топ-2 не вдасться.

Щоправда, здоровою оцінкою ситуації він не славиться. Коли Марсель у цьому сезоні обіграв Страсбур, завдавши за весь матч одного удару (на 0.04xG), АВБ видав дику тираду: "Ми, бл*, виграли! Що вам ще потрібно? Що ви риєте під нас? Думаєте, легко обіграти Страсбур на виїзді? Припиніть цей абсурд! Перемога підняла нас в таблиці. Я знаю, що вам противно, але така ситуація, це життя. Хочете більше видовища? Перемикайте на Барселону та Ювентус".

Марсель вийшов у Лігу чемпіонів, але зганьбився там. 5 поразок, одна перемога й останнє місце в групі з Порту, Олімпіакосом і Манчестер Сіті. "Щоб обіср*тися в Лізі чемпіонів, потрібно спершу сюди потрапити. Ми потрапили і обіср*лися", – таку геніальну фразу видав Віллаш-Боаш.

Кожна пресконференція португальця після поразок дарувала справжні перли. Наприклад, після розгрому від Сіті: "Пробую одне – ви мене знищуєте, пробую інше – знову знищуєте. Не перегинайте. Манчестер Сіті – це Манчестер Сіті. Вони витратили мільярд і мають феноменального тренера. А в Марселя немає грошей, щоб запросити Гвардіолу. У вас, на жаль, є тільки Андре Віллаш-Боаш і його тактика".

З сарказмом у португальця порядок, а от зі сприйняттям критики у пресі – ні. Йому не сподобався матеріал La Provence, де рознесли виступ Марселя в Лізі чемпіонів. "Я колись доберусь до Вас, спіймаю віч-на-віч. Продовжуйте в тому ж дусі", – почав погрожувати Віллаш-Боаш журналісту видання на пресконференції. А потім ще й перестрів його на території стадіону та продовжив з'ясовувати стосунки.

Андре заносить і за межі клубу. То назве номінацію Марсело Б'єлси на премію The Best скандалом, то подасть ідею вивести 10 номер з обігу в футболі на честь Дієго Марадони.

Важкий рік видався в Андре Віллаш-Боаша...

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