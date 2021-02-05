Зокрема Юрген Клопп на прес-конференції поскаржився на складний календар своєї команди, зазначивши, що суперник мав час відновити сили: "У нас не було перепочинку, а у Ман Сіті було 2 тижні через коронавірус. Це важкий рік". Хосеп Гвардіола не залишив таку заяву без уваги.

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"Він помилився, ми граємо у такому ритмі два, три, чотири місяці – ось чому ми зараз у першій четвірці. Юргену потрібно знову побачити календар. У нас був COVID-19, у нас був один тиждень, ми грали з 14 гравцями на Стемфорд Брідж.

Може я помиляюся і це було два-три тижні. Коли я побачу Юргена, я запитаю його, скільки у нас залишилося відпустки. Я здивований, я думав, що Юрген не з таких менеджерів, я не очікував такого коментаря. Можливо, це непорозуміння. Якщо він побачить календар, то зрозуміє, що це були не два тижні", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, "містяни" справді перебували на карантині через спалах коронавірусу в команді. Це тривало від матчу проти Ньюкасла (26 грудня) до зустрічі з Челсі (3 січня). Наразі Ман Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ (47 очок), зігравши на матч менше за конкурентів. У Ліверпуля 40 очок та четверта позиція.

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