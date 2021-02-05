Вперше після свого переходу 24-річний українець буде викликаний на матч Аталанти в рамках чемпіонату Італії. Коваленко потрапив у заявку на гру проти Торіно.

Гасперіні пояснив, чому не включив Коваленка до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів

Джан П'єро Гасперіні не залучав Віктора до поєдинку проти Наполі у півфіналі Кубка, але вже за три дні екс-хавбек Шахтаря буде на лаві для запасних бергамасків. Зустріч проти Торіно запланована на завтра, початок о 16:00. Руслан Маліновський також у заявці.

Нагадаємо, Аталанта і Шахтар завершили перехід Коваленка 1 лютого. "Гірники" отримали за свого вихованця символічні 700 тисяч євро, оскільки влітку футболіст міг піти безкоштовно.

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