У матчі за Суперкубок Франції ПСЖ переміг Марсель з рахунком 2:1. Другий гол з пенальті забив Неймар. Бразилець після матчу на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував власне фото, підписавши: "Король, чи не так, Альваро?".

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"Мої батьки завжди вчили мене виносити сміття", – відповів на закид Неймара Гонсалес, додавши фото, на якому зображено, як він під час матчу схопив бразильця за голову.

На цьому дискусія не завершилася. Неймар підлив масла у вогонь: "Він забув виграти титули". Альваро у відповідь запостив фото Пеле та написав, що лідер ПСЖ назавжди залишиться в тіні справжнього короля. Неймар парирував ще раз: "Як і ти залишишся в тіні від мене. Я зробив тебе знаменитим. Не варто вдячностей".

Нагадаємо, наприкінці поєдинку 3-го туру чемпіонату Франції між ПСЖ та Марселем (0:1), який відбувся у вересні, команди влаштували бійку, в ході якої Неймар отримав червону картку за те, що вдарив Альваро ззаду по голові. Також було вилучено ще кількох футболістів. Стверджується, що в ході матчу Неймар назвав партнера Гонсалеса (Сакаї) китайським лайном, а Альваро, своєю чергою, обізвав бразильця мавпою. Розгорівся расистський скандал.

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