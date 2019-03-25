toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЄВРО-2020 НІДЕРЛАНДИ - НІМЕЧЧИНА ЗБІРНА УКРАЇНИ

Зінченко: Я поки не готуюся до тренерської роботи, але дещо для себе записую

15:36 274 Читать на русском
Зінченко: Я поки не готуюся до тренерської роботи, але дещо для себе записую
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про співпрацю з наставником команди Хосепом Гвардіолою.

"З 11 років я, по суті, живу один, був у команді за 600 кілометрів від дому. Так ось зумів швидко подорослішати, зрозуміти, що і як, "притертися". У мене було достатньо колективів у житті, комунікація розвивалася, здатність відчувати підхід до кожного – з ким тримати дистанцію, з ким жартувати, декому, навпаки, по вухах дати. Все досвід і час.

Бернарду Сілва: Яке ж задоволення грати проти Зінченка

Гвардіола кричить завжди заслужено? Звичайно. Бувають такі моменти, коли він сам каже, мовляв, хлопці, ви повинні розуміти, що я максималіст і завжди буду вимагати від вас максимуму. Я частенько зриваюся, показуючи це через емоції, але ви мене повинні вже знати і розуміти. Це нормально.

Але ніколи не знаєш, що у нього в голові, рішення він може поміняти за лічені хвилини. І це завжди спрацьовує. Без тактики зараз нікуди, футбол вийшов на інший рівень і кожна дрібниця дуже цінна, а дрібниць у футболі немає. Я поки не готуюся до тренерської роботи, але все одно, думки іноді є. Щось для себе записую, роблю звіти щодо якихось моментів", – цитує Зінченка footboom.com.

"Ми створили монстра!" Вболівальники Манчестер Сіті знову вражені грою Зінченка за збірну України

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
30
хв
Люксембург
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук