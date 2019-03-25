Зінченко: Я поки не готуюся до тренерської роботи, але дещо для себе записую

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про співпрацю з наставником команди Хосепом Гвардіолою.

"З 11 років я, по суті, живу один, був у команді за 600 кілометрів від дому. Так ось зумів швидко подорослішати, зрозуміти, що і як, "притертися". У мене було достатньо колективів у житті, комунікація розвивалася, здатність відчувати підхід до кожного – з ким тримати дистанцію, з ким жартувати, декому, навпаки, по вухах дати. Все досвід і час.

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Гвардіола кричить завжди заслужено? Звичайно. Бувають такі моменти, коли він сам каже, мовляв, хлопці, ви повинні розуміти, що я максималіст і завжди буду вимагати від вас максимуму. Я частенько зриваюся, показуючи це через емоції, але ви мене повинні вже знати і розуміти. Це нормально.

Але ніколи не знаєш, що у нього в голові, рішення він може поміняти за лічені хвилини. І це завжди спрацьовує. Без тактики зараз нікуди, футбол вийшов на інший рівень і кожна дрібниця дуже цінна, а дрібниць у футболі немає. Я поки не готуюся до тренерської роботи, але все одно, думки іноді є. Щось для себе записую, роблю звіти щодо якихось моментів", – цитує Зінченка footboom.com.

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