Зинченко: Я пока не готовлюсь к тренерской работе, но кое-что для себя записываю

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о сотрудничестве с наставником команды Хосепом Гвардиолой.

"С 11 лет я, по сути, живу один, был в команде за 600 километров от дома. Так вот сумел быстро повзрослеть, понять, что и как, "притереться". У меня было достаточно коллективов в жизни, коммуникация развивалась, способность чувствовать подход к каждому – с кем держать дистанцию, с кем шутить, кому, наоборот, по ушам дать. Все опыт и время.

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Гвардиола кричит всегда по делу? Конечно. Бывают такие моменты, когда он сам говорит, мол, ребята, вы должны понимать, что я максималист и всегда буду требовать от вас максимума. Я часто срываюсь, показывая это через эмоции, но вы меня должны уже знать и понимать. Это нормально.

Но никогда не знаешь, что у него в голове, решение он может поменять за считанные минуты. И это всегда срабатывает. Без тактики сейчас никуда, футбол вышел на другой уровень и каждая мелочь очень ценна, а мелочей в футболе нет. Я пока не готовлюсь к тренерской работе, но все равно, мысли иногда есть. Что-то для себя записываю, делаю отчеты относительно каких-то моментов",– цитирует Зинченко footboom.com.

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