Український захисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив до одинадцятки найкращих гравців сезону АПЛ за версією Opta.

Фани Арсенала знищили Зінченка попри унікальний рекорд, Мудрик "присоромив" зірку – англійські експерти вказали на двері

При виборі найдостойніших, портал враховував понад 100 різних показників, щоб забезпечити точне вимірювання продуктивності кожного футболіста за один матч, певний період або весь сезон. Як наслідок, наш земляк з рейтингом 80,5 закрив у топі позицію лівого захисника. Цікаво, що попри критику, яка ллється на Олександра останнім часом, лише у чотирьох гравців вищий рейтинг, ніж в українця.

Загалом, топ-11 АПЛ виглядає наступним чином:

Аліссон (76,7) – Ліверпуль

Кайл Вокер (79,5) – Манчестер Сіті

Вірджил ван Дейк (75,9) – Ліверпуль

Марк Геї (74,9) – Крістал Пелас

Олександр Зінченко (80,5) – Арсенал

Родрі (87,2) – Манчестер Сіті

Деклан Райс (80,9) – Арсенал

Джаррод Боуен (78,6) – Вест Хем

Мартін Едегор (79,7) – Арсенал

Бернарду Сілва (81,6) – Манчестер Сіті

Хин Мін Сон (84,2) – Тоттенхем

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

Помилки Зінченка коштували Арсеналу лідерства в АПЛ – "каноніри" знову програли Вест Хему