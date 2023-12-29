Фани Арсенала знищили Зінченка попри унікальний рекорд, Мудрик "присоромив" зірку – англійські експерти вказали на двері
"Футбол 24" аналізує лондонське дербі, в якому Арсенал встановив антирекорд АПЛ.
Лондонський Арсенал напередодні зазнав поразки, поступившись на рідному Емірейтс Вест Хему (0:2). Уже після поєдинку британський сегмент соцмережі Х вибухнув гнівними коментарями на адресу українського захисника Олександра Зінченка – чимало уболівальників звинуватили його у двох пропущених голах від "молотків".
До слова, після попереднього туру, в якому "каноніри" розписали бойову нічию з Ліверпулем (1:1), екс-хавбек збірної Англії Майкл Грей узагалі вистрілив коментарем, що помилки Зінченка можуть коштувати Арсеналу чемпіонського титулу. Про скандальний гол Вест Хема, невдалу серію Олександра, кадровий голод Артети і порівняння Мудрика та Саки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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