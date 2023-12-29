Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко попал в одиннадцатку лучших игроков сезона АПЛ по версии Opta.

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При выборе самых достойных портал учитывал более 100 различных показателей, чтобы обеспечить точное измерение производительности каждого футболиста за один матч, определенный период или весь сезон. Как следствие, наш земляк с рейтингом 80,5 закрыл в топе позицию левого защитника. Интересно, что несмотря на критику, которая льется на Александра в последнее время, только у четырех игроков выше рейтинг, чем у украинца.

В общем, топ-11 АПЛ выглядит следующим образом:

Алиссон (76,7) – Ливерпуль

Кайл Вокер (79,5) – Манчестер Сити

Вирджил ван Дейк (75,9) – Ливерпуль

Марк Геи (74,9) – Кристал Пэлас

Александр Зинченко (80,5) – Арсенал

Родри (87,2) – Манчестер Сити

Деклан Райс (80,9) – Арсенал

Джаррод Боуэн (78,6) – Вест Хэм

Мартин Эдегор (79,7) – Арсенал

Бернарду Силва (81,6) – Манчестер Сити

Хын Мин Сон (84,2) – Тоттэнхем

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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