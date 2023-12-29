Слабка година Арсенала проти традиційного Вест Хема

Детально говорити про особливості гри команд у цій зустрічі немає сенсу. Вона не змінилась. Вест Хем традиційно для себе зосередився на контролі території й нав'язуванні боротьби. Гості віддали ініціативу, зрідка тривожачи суперника фланговими контратаками й стандартами.

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Арсенал, відповідно, домінував у роботі на м'ячі, розтягував блок і загалом робив усі ті речі, які роблять топові атакувальні команди з філософією позиційного футболу. Ось тільки моментів було небагато. До 30-ї хвилини їх взагалі не виникало.

Потім пригадуються три гострих епізоди за участі Сака. На 30-й він замикав м'яку подачу від Жезуса ударом головою з лінії воротарського (Ареоля парирував). На 36-й Мартінеллі замикав простріл Букайо на 11 метрів (повз правий кут), а на 42-й розрізний пас Едегора на правий край штрафного завершився влучанням Сака у ближню стійку.

На початку ж другого тайму Райсу вдався класний постріл метрів з 20-ти – над поперечкою. Ось, в принципі, і вся гострота "канонірів" до 60-х хвилин. Арсенал домінував, пресингував, комбінував, але у завершальній фазі було важко.

Зінченко допоміг Вест Хему оформити перевагу

А "молотобійці" до того часу встигли забити двічі. Вже на 13-й хвилині рахунок було відкрито одночасно курйозним і скандальним чином. Емерсон виконав подачу в район дальньої стійки, де були готовими до перехоплення Зінченко та Габріел. Втім, бразилець по м'ячу не влучив, а українець незграбно скинув його вздовж власних воріт.

Боуен підхопив м'яч і прострілив під удар Соучеку. Існує велика підозра, що м'яч покинув межі поля перед передачею Джаррода, але арбітри після перевірки гол зарахували. Його обов'язково спишуть на Зінченка, хоча більше наварив Габріел – Сашко ж зіграв незграбно від несподіванки.

А на 55-й хвилині Вест Хем подвоїв свою перевагу. Цей гол був вже повністю на совісті Олександра. Він грав з Мавропаносом персонально – і програв. Грек легко його відштовхнув і втік за спину Габріелу, вистрибнувши та замкнувши подачу. 0:2! Константінос забив колишньому клубу, а букмекери одразу ж підвищили шанси гостей на перемогу до 86%.

На жаль, у Зінченка вистачало помарок і в інших епізодах. Українець зробив не менше трьох невдалих скидок, плюс мав поганенький пас назад на Вайта, який ледь не перехопили. Було програно 4 єдиноборства з 5-ти на землі, хоча у повітрі наш земляк виглядав краще (3 із 5-ти). Двічі Сашка обіграли на дриблінгу (з трьох спроб).

З іншого боку, в роботі на циркуляцію м'яча та позиційну атаку Зінченко виглядав все так же висококласно. У нього 60 точних пасів з 69-ти. Двічі наш інвертований фулбек віддавав передачі під удар. До двох з чотирьох топових атак Арсенала до 60-х хвилин Зінченко був прямо залучений. Декілька разів його вдалі дії були проігноровані партнерами.

Словом, Зінченко підтвердив своє реноме неоднозначного захисника. Його плюси знову перевищували мінуси – від дій Олександра в атаці команда отримала б більше, ніж Вест Хем би отримав від його помилок. Але це був не день "канонірів".

Арсенал намагався врятуватись, але ледь не зазнав розгрому

На 65-й хвилині замість Зінченка вийшов Нельсон, а замість Троссара з'явився Нкетія. Мікель Артета вирішив наситити атаку. Рішення було вдалим – останню 30-хвилинку Арсенал забрав. За ударами було 16:2 на користь господарів, а за явно гольовими моментами – 7:1. Тим не менш, сейви Ареоля та марнотратство врятували Вест Хем від проблем.

Наприкінці зустрічі гості ще й пенальті заробили, однак Райя парирував удар Бенрама. У підсумку, Вест Хем святкував перемогу з рахунком 0:2, залишивши Арсенал на другій позиції.

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