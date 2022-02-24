Лидер сборной Украины Александр Зинченко не смог сидеть дома, когда его страну обстреливают.

Александр Зинченко был замечен на улицах Манчестера на митинге против военных действий России в Украине.

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Несколько человек держали "сине-желтые" флаги и плакаты в поддержку Украины. Ранее легионер Манчестер Сити уже резко высказывался в сторону Путина, пожелав смерти президенту России.

Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

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