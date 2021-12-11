Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграє з перших хвилин у матчі 16-го туру АПЛ проти Вулверхемптона.

Матч Манчестер Сіті – Вулверхемптон розпочнеться о 14:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

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Олександр Зінченко вийде з перших хвилин вже у другому поєдинку поспіль – до цього українець зіграв у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, де відзначився асистом.

Додамо, що українець загалом зіграв у 8 матчах за Ман Сіті у поточному сезоні, а гольова передача у матчі з РБ Лейпциг стала поки єдиною його результативною дією в сезоні.

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