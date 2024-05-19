"Інформації багато, інсайди, особливо від "ТаТоТаке". Це ви у них запитайте. Я вважаю, що ми рухаємося вперед, якщо будуть якісь пропозиції щодо наших футболістів, якщо ця пропозиція влаштовуватиме клуб і футболіста – чому ні. Це нормально. Це життя.

Полісся готується підписати коштовного чемпіона світу, – джерело

Данило Бескоровайний прийшов до нас, нікуди не пішов. Він сам із Кривого Рогу. Я йому відразу сказав, якщо допоможе нам, зростатиме, якщо з'явиться якийсь шанс – я буду радий. Зараз – я не можу це підтвердити. Я завжди кажу, що я підтверджую тоді, коли всі про це скажуть, коли дізнаюся, що папери підписані. До кінця чемпіонату він гравець Кривбас", – цитує Вернидуба Tribuna.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Кривбас і Полісся вже домовились щодо трансферу, який обійдеться житомирцям у суму близько 1 млн євро.

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