Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч АПЛ против Вулверхэмптона
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграет с первых минут в матче 16 тура АПЛ против Вулверхэмптона.
Матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон начнется в 14:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.
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Александр Зинченко выйдет с первых минут уже во втором поединке подряд – до этого украинец сыграл в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, где отметился ассистом.
Добавим, что украинец в общей сложности сыграл в 8 матчах за Ман Сити в текущем сезоне, а голевая передача в матче с РБ Лейпциг стала пока единственным его результативным действием в сезоне.
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