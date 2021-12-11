Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграет с первых минут в матче 16 тура АПЛ против Вулверхэмптона.

Матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон начнется в 14:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Манчестер Сити готовит новый контракт для Канселу, который "обокрал" Зинченко

Александр Зинченко выйдет с первых минут уже во втором поединке подряд – до этого украинец сыграл в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, где отметился ассистом.

Добавим, что украинец в общей сложности сыграл в 8 матчах за Ман Сити в текущем сезоне, а голевая передача в матче с РБ Лейпциг стала пока единственным его результативным действием в сезоне.

Зинченко вырезал образцовый ассист на ворота РБ Лейпциг, но позволил из-под себя забить – контрастный матч украинца в ЛЧ