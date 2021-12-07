"Бики" розтерзали фланг Зінченка

РБ Лейпциг на вихідних звільнив Джессі Марша за незадовільні результати. Американець чудово підходив для посади головного тренера, але став заручником ситуації. Прорахунки керівництва у трансферній роботі, травми, невезіння. Нагельсманн пішов, зірки були продані, а очікування залишилися на тому ж рівні.

Марш відкотив команду до традиційного "редбуллівського" стилю. На дистанції це працювало гірше, але проти Манчестер Сіті вертикальний різкий футбол дав результат. Ахім Байєрлорцер, який поки що виконує функції головного тренера, також є послідовником школи Рангніка. Він презентував найкращі якості Лейпцига.

Манчестер Сіті накривав господарів високим пресингом, але не завжди успішно. Лейпциг проходив його серією вертикальних передач і закиданнями на хід швидкісним форвардам. Сіті давав зони між лініями. У середині першого тайму німці відкрили рахунок – Лаймер через коридор в центрі кинув у прорив Собослая, а той майстерно переграв голкіпера.

Цей момент був не єдиним у "биків". Вони зробили акцент на лівий фланг оборони Сіті (49% атак йшли через ту зону), де Зінченко залишав за спиною багато вільного простору. Лейпциг раз по раз проривав бровку швидкими випадами. Удар Лаймера витягнув Стеффен. Форсберг розстрілює – знову Зак на місці. Класну атаку з навісом Нкунку та скидкою Собослая завершив Сілва ударом в голкіпера.

Зінченко асистом реабілітувався за гол з-під себе

Манчестер Сіті будував цікаві комбінації та теж мав свої моменти. Гості контролювали м'яч, Де Брюйне і Фоден підривали гру загострювальними передачами, але атаки не доходили до логічного завершення. Оборона та голкіпер Лейпцига грамотно читали епізоди та грали на перехопленнях.

"Містяни" впиралися в стіну перед чужим штрафним майданчиком. Щоправда, м'яч у них тримався добре. Для кращого контролю Зінченко зміщувався в опорну зону. Українець вчасними передачами започаткував пару атак, однак не завжди діяв вдало.

Сашко моментами дублював позиції партнерів, моментами не бачив перспективні напрямки розвитку атак. На початку другого тайму де Брюйне висварив українця за пас назад, коли був шанс пришвидшити гру.

Як зазначено вище, Лейпциг атакував переважно його флангом. Зінченку доводилося протистояти не лише Нкунку (найкращому гравцю РБ в сезоні), а й Лаймеру. Туди ж зміщувався Сілва, з глибини підключався Мукієле. Олександр не встигав повертатися і реагувати на стіночки суперників.

У другому таймі статистичні портали виводили Зінченку найгіршу оцінку в команді. Ситуація стала катастрофічною, коли Сілва ударом з-під Сашка подвоїв перевагу Лейпцига. Це була одна з контратак РБ після перехоплення в центрі поля. Українець сам залишився перед португальцем і не завадив йому пробити.

Зінченко реабілітувався асистом. Партнери стягнули "биків" на протилежний край, Олександр на фланзі отримав час і вільну зону. Класний простріл Зінченка на дальню стійку замкнув Марез. Манчестер Сіті нарощував перевагу – гол назрівав. Втім, гості не зуміли вирвати нічию.

Фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Лейпцига, який виходить у Лігу Європи. Манчестер Сіті забезпечив собі перше місце групи і в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів буде сіяним. Однак у першому матчі плей-офф доведеться обійтися без Вокера – англієць сьогодні отримав червону за грубий фол проти Сілви.