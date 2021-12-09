У найближчі місяці клуб планує розпочати переговори щодо продовження контракту 27-річного португальця, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Асист Зінченка у Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Манчестер Сіті – 2:1

Чинна угода Канселу розрахована аж до літа 2025 року, проте керівництво "містян" хоче нагородити захисника за вдалі виступи упродовж тривалого періоду. Манчестер Сіті вважає оборонця одним з ключових гравців на найближчі сезони. Два роки тому Канселу приходив з Ювентуса як правий захисник, проте безболісно перемістився на протилежний фланг і став улюбленцем Гвардіоли, відрядивши у запас Олександра Зінченка.

Додамо, що у поточному сезоні португалець провів 22 матчі, в яких відзначився 2 голами та 6 асистами.

Зінченко вирізав зразковий асист на ворота РБ Лейпциг, але дозволив з-під себе забити – контрастний матч українця в ЛЧ