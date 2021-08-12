Українець Зінченко виявився найменш оплачуваним виконавцем "містян", повідомляє The Sun.

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Універсал з Радомишля заробляє "всього" 20 тисяч фунтів на тиждень. Річна зарплата українського хавбека, який у команді Гвардіоли грає на лівому фланзі оборони, складає 1 млн. Найвищий оклад у команді в Кевіна де Брюйне – 385 тисяч фунтів на тиждень (20,2 млн на рік). До топ-5 також потрапили Стерлінг, Стоунз, новачок Гріліш і ветеран Фернандінью.

До слова, Олександр Зінченко захищає кольори Манчестер Сіті з липня 2016-го. Чинний контракт українця розрахований ще на 3 роки.

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