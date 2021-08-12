Зінченко виявився "найбіднішим" гравцем Манчестер Сіті
Британські журналісти-нишпорки розвідали рівень заробітних плат у таборі чемпіона Англії – Манчестер Сіті.
Українець Зінченко виявився найменш оплачуваним виконавцем "містян", повідомляє The Sun.
Зінченко та Ярмоленко коштують однаково у новому сезоні Fantasy АПЛ
Універсал з Радомишля заробляє "всього" 20 тисяч фунтів на тиждень. Річна зарплата українського хавбека, який у команді Гвардіоли грає на лівому фланзі оборони, складає 1 млн. Найвищий оклад у команді в Кевіна де Брюйне – 385 тисяч фунтів на тиждень (20,2 млн на рік). До топ-5 також потрапили Стерлінг, Стоунз, новачок Гріліш і ветеран Фернандінью.
До слова, Олександр Зінченко захищає кольори Манчестер Сіті з липня 2016-го. Чинний контракт українця розрахований ще на 3 роки.
День України в ЛЧ: наші майже в усіх парах, дуель з Росією, ривок у таблиці коефіцієнтів і розпач конкурентів