Обох українців оцінили в 5,5 млн фунтів. Але є нюанс – ціни на вінгерів в середньому, звичайно ж, значно вищі, ніж на захисників, адже вінгери приносять більше очок.

Серед хавбеків Ярмоленка ставлять на один рівень з резервістами топ-клубів і опорниками, які традиційно не заробляють багато балів. Наприклад, у ті ж 5,5 млн оцінили Родрі з Ман Сіті, Фабінью з Ліверпуля та Мартінеллі з Арсенала.

У Зінченка ситуація інша. Він програє лише топовим фулбекам, як Трент (7,5) чи Канселу (6), але стоїть на рівні з найкращими центрбеками та елітними крайніми захисниками. Дивовижно, що аналогічну ціну в 5,5 млн має один з лідерів МЮ Люк Шоу.

В Україні великою популярністю користується Fantasy на офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги. У свою команду потрібно набрати 15 гравців місцевих клубів, які за матчі чемпіонату приноситимуть бали. Футболісти оцінені від 12,5 млн фунтів до 4,5 на розсуд фахівців. Ліміт для учасника – 100 млн британської валюти.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну