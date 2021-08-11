Колос і Ворскла вилетіли з Ліги конференцій після першого ж раунду кваліфікації, але позиції клубів УПЛ не такі вже й безнадійні. Україна має всі шанси повернути собі пряму путівку в груповий турнір ЛЧ.

Україна потроху обходить Росію та інших конкурентів

Де Дзербі майстерно уник пасток, які розставив наставник Генка. Шахтар переміг і вдруге з рахунком 2:1. Це не була гра в одні ворота, але якість виконання вирішила все. У 4 з 5 матчів сезону команда італійського тренера пропускала, але лише в одному (з Олександрією) не вдалося перестріляти суперника. Україну в єврокубках 2021/22 вже представили 3 колективи. Лише Шахтар зумів перемогти. "Гірники" принесли 2 залікові очки. Натомість Колос і Ворскла на двох за вдвічі більшу кількість матчів набрали лише 1,5 бала у нашу графу таблиці коефіцієнтів.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Цікаво, що лідером серед українських клубів є Динамо. Кияни, ще не стартувавши в ЛЧ, вже принесли Україні 4 очки до скарбнички – це бонус за потрапляння у груповий турнір Ліги чемпіонів. Загалом у нас 7,5 бала, але їх потрібно поділити на 5, бо саме стільки команд стартувало в єврокубках від УПЛ. Як наслідок, отримуємо 1,5 очка. Це кращий показник, ніж у наших прямих конкурентів, які наразі стоять вище у таблиці коефіцієнтів: Росії (1,4), Шотландії (1,3) та Австрії (0,7).

Матчі Ліги чемпіонів дуже допомогли українцям і з опонентами, що намагаються нас перегнати. Сербія загалом потужно стартувала (2,125), але Шериф Вернидуба сенсаційно зупинив їхній топовий актив Црвену Звезду – не інакше, як "соромом", називають тамтешні ЗМІ конфуз легендарного Деяна Станковіча. А ось фанати в Бельгії відчувають подвійний жаль, адже Шахтар викинув з ЛЧ їхній Генк, забравши максимум балів. Це означає, що у протистоянні країн ми також ведемо, збільшуючи загальний відрив до майже 4 очок у рейтингу асоціацій.

Усі пари плей-офф Ліги чемпіонів 2021/22: українці не на останніх ролях

Монако (Франція) – Шахтар (Україна)

Бенфіка (Португалія) – ПСВ (Нідерланди)

Зальцбург (Австрія) – Брондбю (Данія)

Янг Бойз (Швейцарія) – Ференцварош (Угорщина)

Мальме (Швеція) – Лудогорець (Болгарія)

Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватія)

Не Шахтарем єдиним у кваліфікації. Створити історичне диво спробує Юрій Вернидуб з його командою легіонерів з усього світу, яку іспанська Marca вже величає збірної ООН (Організації об'єднаних націй). Суперник дуже непростий – загребське Динамо, чвертьфіналіст попередньої Ліги Європи. Роман Яремчук за кілька десятків хвилин у дебютному матчі за Бенфіку встиг прибити Спартак, організувавши класне взяття воріт, яке УЄФА згодом переписав на автогол. Відзначаємо важливість подвійного фіаско московського клубу в контексті боротьби за топ-10, що дає чемпіону гарантоване право без кваліфікації зіграти в основній сітці Ліги чемпіонів. Через рік, коли у нас відпаде високий коефіцієнт у 8 набраних балів (з відривом найкращий за 5 сезонів), саме з Росією може розгорнутися серйозна боротьба за топ-10.

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Ігор Пластун, схоже, знайшов себе у команді, де грав до Гента. Український центрбек – незамінна одиниця Лудогорця. Болгари теж сенсаційно пройшли грецький Олімпіакос, команду зі значно сильнішими традиціями, бюджетом і складом. Ференцварош уже пройшов 2 раунди кваліфікації, але Олександр Зубков та Ігор Харатін не мають наміру зупинятися на самому фініші. Суперник прийнятний – Янг Бойз можна і треба проходити, якщо вже чвертьфіналіста ЛЄ вибили (Славію). Відтак лише в одній парі українським вболівальникам не буде за кого вболівати.

Таблиця коефіцієнтів: які перспективи України

Лігу чемпіонів 2022/23 обидва представники УПЛ розпочнуть з кваліфікації. Але втративши пряму путівку, ми відразу почали надолужувати позиції на сезон 2023/24. Минулий сезон завершили на 12 позиції у рейтингу УЄФА, зараз уже наблизилися до заповітної топ-10, з потенціалом кинути виклик ще й Росії з Шотландією. Насправді відкотитися назад – досить корисно. Динамо і Шахтар (якщо не станеться великої сенсації, саме цей дует розіграє перші 2 місця в чемпіонаті) на двох можуть провести відразу 8 матчів ще на стадії кваліфікації.

З попереднього досвіду пам'ятаємо, що це дуже добре відображалося на наших коефіцієнтах. Адже саме українські гранди набирають найбільше очок у скарбничку, а у кваліфікаціях зазвичай можна розжитися більшою кількістю набраних балів, ніж в основній частині Ліги чемпіонів чи тій же плей-офф ЛЄ. Тому з одного боку виліт Колоса та Ворскли від фінів і казахів – це жах, удар по престижу, а з іншого – в останні роки вся надія й так на Динамо, Шахтар, а також Зорю.

Повернення путівки в Лігу чемпіонів як головна місія – з чим входять українські клуби у єврокубковий сезон 2021/22