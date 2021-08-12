Украинец Зинченко оказался наименее оплачиваемым исполнителем "горожан", сообщает The Sun.

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Универсал из Радомышля зарабатывает "всего" 20 тысяч фунтов в неделю. Годовой оклад украинского хавбека, который в команде Гвардиолы играет на левом фланге обороны, составляет 1 млн. Самаы высокая зарплата в команде у Кевина де Брюйне – 385 тысяч фунтов в неделю (20,2 млн в год). В топ-5 также попали Стерлинг, Стоунз, новичок Грилиш и ветеран Фернандиньо.

К слову, Александр Зинченко защищает цвета Манчестер Сити с июля 2016-го. Действующий контракт украинца рассчитан еще на 3 года.

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