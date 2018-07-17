Зінченко вирушив з Манчестер Сіті на турне у США попри чутки про трансфер в інший клуб

Манчестер Сіті вилетів на передсезонне турне у США. У складі "містян" опинився і українець Олександр Зінченко.

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко разом з командою вирушив на передсезонне турне у США, інформує офіційний сайт клубу.

Зінченко почав передсезонку з Манчестер Сіті – фото українця говорять самі за себе

Варто зазначити, що у складі відсутні практично всі гравці, які брали участь у Кубку світу. Що стосується Зінченка, то останнім часом активно ширяться чутки, що українець покине Манчестер Сіті та перейде в інший клуб. Повідомлялось про інтерес до українця Вулверхемптона, Ньюкасла та Фулхема.

У США Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля, Борусії Дортмунд та Баварії.

Нагадаємо, в сезоні 2017/18 Зінченко у складі Манчестер Сіті став чемпіоном Англії.