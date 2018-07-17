Зинченко отправился с Манчестер Сити на турне в США, несмотря на слухи о трансфере в другой клуб

Манчестер Сити вылетел на предсезонное турне в США. В составе "горожан" оказался и украинец Александр Зинченко.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко вместе с командой отправился на предсезонное турне в США, информирует официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что в составе отсутствуют практически все игроки, которые принимали участие в Кубке мира. Что касается Зинченко, то в последнее время активно ходят слухи, что украинец покинет Манчестер Сити и перейдет в другой клуб. Сообщалось об интересе к украинцу Вулверхэмптона, Ньюкасла и Фулхэма.

В США Манчестер Сити сыграет против Ливерпуля, Боруссии Дортмунд и Баварии.

Напомним, в сезоне 2017/18 Зинченко в составе Манчестер Сити стал чемпионом Англии.