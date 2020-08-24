Зінченко відсвяткував довгоочікуване весілля з Владою Седан – у мережі з'явилось перше фото нареченого

У збірній України на одного холостяка стало менше.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вирішив відсвяткувати своє весілля з відомою журналісткою каналів "Футбол 1/2/3" Владою Седан саме у День Незалежності України – 24 серпня. До слова, пара узгодила всі юридичні моменти ще 12 березня у Лондоні.

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Очевидно, така дата обрана не просто так. На 26 серпня заплановано початок збору національної збірної України, тож на святкову церемонію зможуть завітати майже всі гравці "синьо-жовтих". Під питанням лише участь у заході гравців Динамо і Шахтаря – підопічним Каштру і Луческу завтра, 25 серпня, доведеться зіграти у матчі за Суперкубок України.

Наречена нашого легіонера вже поспішила похизуватись судженим, виклавши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото Олександра у весільному костюмі.

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