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Зінченко відсвяткував довгоочікуване весілля з Владою Седан – у мережі з'явилось перше фото нареченого

14:13 - Читать на русском
Зінченко відсвяткував довгоочікуване весілля з Владою Седан – у мережі з'явилось перше фото нареченого
Олександр Зінченко і Влада Седан / Фотоколаж з відкритих джерел

У збірній України на одного холостяка стало менше.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вирішив відсвяткувати своє весілля з відомою журналісткою каналів "Футбол 1/2/3" Владою Седан саме у День Незалежності України – 24 серпня. До слова, пара узгодила всі юридичні моменти ще 12 березня у Лондоні.

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Очевидно, така дата обрана не просто так. На 26 серпня заплановано початок збору національної збірної України, тож на святкову церемонію зможуть завітати майже всі гравці "синьо-жовтих". Під питанням лише участь у заході гравців Динамо і Шахтаря – підопічним Каштру і Луческу завтра, 25 серпня, доведеться зіграти у матчі за Суперкубок України.

Наречена нашого легіонера вже поспішила похизуватись судженим, виклавши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото Олександра у весільному костюмі.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Манчестер Сіті Манчестер Сіті Україна Україна Збірна України Олександр Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
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