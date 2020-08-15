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ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІОН БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Гвардіола знову зганьбився в Лізі чемпіонів, вилетівши від Ліона – Зінченко залишився осторонь фіаско Ман Сіті

15 серпня 23:54 - Читать на русском
Гвардіола знову зганьбився в Лізі чемпіонів, вилетівши від Ліона – Зінченко залишився осторонь фіаско Ман Сіті
Манчестер Сіті – Ліон: звіт на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, Зінченко

Дубль Мусси Дембеле та гол Максвелла Корне призвів до чергового сенсаційного вильоту Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів (1:3).

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Манчестер Сіті підходив до поєдинку проти Ліона без кадрових втрат, якщо не згадувати про травму Серхіо Агуеро. Пеп Гвардіола відправив у запас Бернарду та Давіда Сілву, всадив на банку Фодена, а замість Зінченка на лівий фланг відправив Канселу – Олександр весь матч провів на лавці. Родзинкою стала схема "містян" в три захисники. Руді Гарсія, своєю чергою, виставив той же склад, що і на матч проти Ювентуса.

Манчестер Сіті – Ліон – відео гола

Манкуніанці непогано стартували, одразу ж захопивши контроль над м'ячем. Вже на 3-й хвилині вони ледь не відкрили рахунок – це Стерлінг отримав розрізний пас від Канселу й з лівого краю штрафного віддавав на порожні ворота, однак один із захисників встиг вибити м'яч. Втім, Ліон не збирався виступати в ролі спостерігача: на 5-й хвилині одну з подач Вокер скинув у власні ворота, а на 9-й Марсал потужно пробив з лівого кута карного майданчика – в обох випадках "містян" виручив Едерсон. До 20-ї французи провели ще кілька контратак без гострого завершення, а от у британців нічого, крім невдалих кросів, не виникало.

На 21-й у штрафний з правого флангу вривався Ауар, який викотив неочікуваний пас в спини захисникам, але він пішов задалеко – Марсело пробивав у падінні з дальньої дистанції занадто слабко. "Містяни" огризнулися передачею у вільну зону на хід Стерлінгу, однак Денайєр зробив ривок і встиг відібрати м'яч. Зрештою, гойдалки завершились несподіваним взяттям воріт Манчестер Сіті: Токо-Екамбі на 24-й хвилині отримав закидання з глибини й вилітав на побачення з Едерсоном, голкіпер висмикнувся, але Гарсія встиг вибити м'яч з-під ніг Карла – втім, на підбиранні опинився Корне, який метрів з 24-х закрутив м'яч у порожні ворота. 0:1! В цьому моменті була підозра на офсайд, але гол зарахували.

Підопічні Гвардіоли прокинулись, перехопили ініціативу й загнали Ліон на його половину. В останній третині першого тайму манкуніанці почали серйозно загострювати: на 31-й хвилині Лопеш лише з другої спроби накрив небезпечний простріл Стерлінга, на 39-й де Брюйне зі стандарту закрутив м'яч під поперечину (Лопеш вибив кулаками), а на 42-й Стерлінг, перегравши захисника на правому краю штрафного, викотив пас під удар Родрі метрів з 11-ти – Лопеш спіймав м'яч! Вже у компенсований час Рахім міг забивати сам, однак його постріл з кута воротарського накрив Корне. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "ткачів".

Другий тайм розпочався у тому ж руслі, але без моментів. Манчестер Сіті кружляв навколо карного майданчика Ліона, завантажував туди кроси, заробляв стандарти й виконував передачі п'ятками біля воріт, але оборона французів трималася доволі переконливо. На 58-й хвилині Пеп зняв з гри Фернандіньо й кинув у бій Мареза, а "містяни" поступово почали лякати суперника.

Так, на 60-й та 66-й хвилинах зі стандартів метрів з 22-х пробивав де Брюйне – перший постріл парирував Лопеш, а інший пролетів над воротами. Ліон між цими моментами огризнувся дальнім і щільним ударом Марсала, але загалом команда сідала все нижче й нижче. Зрештою, на 70-й хвилині Манчестер Сіті дотиснув: Канселу запустив по лівому флангу Стерлінга, а той прибрав Денайєра й викотив передачу на лінію штрафного під удар Де Брюйне – Кевін пробив точно в правий кут. 1:1!

Втім, "містяни" вже на 71-й хвилині могли пропустити внаслідок лонгболу на хід Корне – Максвел увірвався на лівий край штрафного та впав у боротьбі з Вокером, вимагаючи пенальті, однак арбітр Дані Маккелі наказав грати далі. Манчестер Сіті міг покарати за марнотратство на 73-й, однак постріл Жезуса з лівого краю карного майданчика під ближню стійку витягнув Лопеш. Ще за чотири хвилини Стерлінг повозився з м'ячем і подав на дальню стійку, але Жезус з правої з шести метрів не влучив по воротах!

Руді Гарсія, тим часом, зняв Депая та Дюбуа, кинувши у бій Тете та Дембеле. І вгадав! На 78-й хвилині Ляпорт помилився при передачі, після чого Ауар отримав м'яч та виконав розрізну передачу на Токо-Екамбі – Карл перебував у офсайді, але пропустив м'яч на Дембеле. Мусса ж вирвався віч-на-віч з Едерсоном та переграв його – 1:2! Чистий гол.

Гвардіола відразу кинув у бій Давіда Сілву, а Стерлінг на 86-й хвилині міг зрівняти рахунок з пасу Жезуса на порожні ворота. Бути б голу, якби Рахім з шести метрів не спрямував м'яч у небо. Покарання було миттєвим: на 87-й Ауар пробив з лінії штрафного, Едерсон парирував перед собою, а Дембеле зіграв на добиванні – 1:3. Манчестер Сіті капітулював.

Таким чином, Ліон став останнім півфіналістом Ліги чемпіонів 2019/20. Тепер на підопічних Руді Гарсії чекає суперматч проти Баварії – його проведуть 19 серпня на стадіоні Жозе Альваладе у Лісабоні. Пеп Гвардіола, своєю чергою, не досягає 1/2 фіналу турніру вже у четвертому розіграші поспіль.

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Ліон Ліон Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Ліон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Олександр Зінченко
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