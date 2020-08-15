Гвардіола знову зганьбився в Лізі чемпіонів, вилетівши від Ліона – Зінченко залишився осторонь фіаско Ман Сіті

Манчестер Сіті підходив до поєдинку проти Ліона без кадрових втрат, якщо не згадувати про травму Серхіо Агуеро. Пеп Гвардіола відправив у запас Бернарду та Давіда Сілву, всадив на банку Фодена, а замість Зінченка на лівий фланг відправив Канселу – Олександр весь матч провів на лавці. Родзинкою стала схема "містян" в три захисники. Руді Гарсія, своєю чергою, виставив той же склад, що і на матч проти Ювентуса.

Манчестер Сіті – Ліон – відео гола

Манкуніанці непогано стартували, одразу ж захопивши контроль над м'ячем. Вже на 3-й хвилині вони ледь не відкрили рахунок – це Стерлінг отримав розрізний пас від Канселу й з лівого краю штрафного віддавав на порожні ворота, однак один із захисників встиг вибити м'яч. Втім, Ліон не збирався виступати в ролі спостерігача: на 5-й хвилині одну з подач Вокер скинув у власні ворота, а на 9-й Марсал потужно пробив з лівого кута карного майданчика – в обох випадках "містян" виручив Едерсон. До 20-ї французи провели ще кілька контратак без гострого завершення, а от у британців нічого, крім невдалих кросів, не виникало.

На 21-й у штрафний з правого флангу вривався Ауар, який викотив неочікуваний пас в спини захисникам, але він пішов задалеко – Марсело пробивав у падінні з дальньої дистанції занадто слабко. "Містяни" огризнулися передачею у вільну зону на хід Стерлінгу, однак Денайєр зробив ривок і встиг відібрати м'яч. Зрештою, гойдалки завершились несподіваним взяттям воріт Манчестер Сіті: Токо-Екамбі на 24-й хвилині отримав закидання з глибини й вилітав на побачення з Едерсоном, голкіпер висмикнувся, але Гарсія встиг вибити м'яч з-під ніг Карла – втім, на підбиранні опинився Корне, який метрів з 24-х закрутив м'яч у порожні ворота. 0:1! В цьому моменті була підозра на офсайд, але гол зарахували.

Підопічні Гвардіоли прокинулись, перехопили ініціативу й загнали Ліон на його половину. В останній третині першого тайму манкуніанці почали серйозно загострювати: на 31-й хвилині Лопеш лише з другої спроби накрив небезпечний простріл Стерлінга, на 39-й де Брюйне зі стандарту закрутив м'яч під поперечину (Лопеш вибив кулаками), а на 42-й Стерлінг, перегравши захисника на правому краю штрафного, викотив пас під удар Родрі метрів з 11-ти – Лопеш спіймав м'яч! Вже у компенсований час Рахім міг забивати сам, однак його постріл з кута воротарського накрив Корне. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "ткачів".

Другий тайм розпочався у тому ж руслі, але без моментів. Манчестер Сіті кружляв навколо карного майданчика Ліона, завантажував туди кроси, заробляв стандарти й виконував передачі п'ятками біля воріт, але оборона французів трималася доволі переконливо. На 58-й хвилині Пеп зняв з гри Фернандіньо й кинув у бій Мареза, а "містяни" поступово почали лякати суперника.

Так, на 60-й та 66-й хвилинах зі стандартів метрів з 22-х пробивав де Брюйне – перший постріл парирував Лопеш, а інший пролетів над воротами. Ліон між цими моментами огризнувся дальнім і щільним ударом Марсала, але загалом команда сідала все нижче й нижче. Зрештою, на 70-й хвилині Манчестер Сіті дотиснув: Канселу запустив по лівому флангу Стерлінга, а той прибрав Денайєра й викотив передачу на лінію штрафного під удар Де Брюйне – Кевін пробив точно в правий кут. 1:1!

Втім, "містяни" вже на 71-й хвилині могли пропустити внаслідок лонгболу на хід Корне – Максвел увірвався на лівий край штрафного та впав у боротьбі з Вокером, вимагаючи пенальті, однак арбітр Дані Маккелі наказав грати далі. Манчестер Сіті міг покарати за марнотратство на 73-й, однак постріл Жезуса з лівого краю карного майданчика під ближню стійку витягнув Лопеш. Ще за чотири хвилини Стерлінг повозився з м'ячем і подав на дальню стійку, але Жезус з правої з шести метрів не влучив по воротах!

Руді Гарсія, тим часом, зняв Депая та Дюбуа, кинувши у бій Тете та Дембеле. І вгадав! На 78-й хвилині Ляпорт помилився при передачі, після чого Ауар отримав м'яч та виконав розрізну передачу на Токо-Екамбі – Карл перебував у офсайді, але пропустив м'яч на Дембеле. Мусса ж вирвався віч-на-віч з Едерсоном та переграв його – 1:2! Чистий гол.

Гвардіола відразу кинув у бій Давіда Сілву, а Стерлінг на 86-й хвилині міг зрівняти рахунок з пасу Жезуса на порожні ворота. Бути б голу, якби Рахім з шести метрів не спрямував м'яч у небо. Покарання було миттєвим: на 87-й Ауар пробив з лінії штрафного, Едерсон парирував перед собою, а Дембеле зіграв на добиванні – 1:3. Манчестер Сіті капітулював.

Таким чином, Ліон став останнім півфіналістом Ліги чемпіонів 2019/20. Тепер на підопічних Руді Гарсії чекає суперматч проти Баварії – його проведуть 19 серпня на стадіоні Жозе Альваладе у Лісабоні. Пеп Гвардіола, своєю чергою, не досягає 1/2 фіналу турніру вже у четвертому розіграші поспіль.

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