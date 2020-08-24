Зинченко отметил долгожданную свадьбу с Владой Седан – в сети появилось первое фото жениха

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко решил отпраздновать свою свадьбу с известной журналисткой каналов "Футбол 1/2/3" Владой Седан именно в День Независимости Украины – 24 августа. К слову, пара согласовала все юридические моменты еще 12 марта в Лондоне.

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Очевидно, такая дата выбрана не просто так. На 26 августа запланировано начало сбора национальной сборной Украины, поэтому праздничную церемонию смогут посетить почти все игроки "сине-желтых". Под вопросом лишь участие в мероприятии игроков Динамо и Шахтера – подопечным Каштру и Луческу завтра, 25 августа, предстоит сыграть в матче за Суперкубок Украины.

Невеста нашего легионера уже поспешила похвастаться суженым, выложив на своей страничке в социальной сети Instagram фото Александра в свадебном костюме.

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