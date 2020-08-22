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Зінченко став хрещеним доньки партнера по збірній України

19:20 - Читать на русском
Зінченко став хрещеним доньки партнера по збірній України
Микола Матвієнко і Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Колеги по збірній України – Микола Матвієнко і Олександр Зінченко – стали кумами.

Після поразки Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Ліона і вильоту з подальшого розіграшу турніру Олександр Зінченко отримав невеличку відпустку.

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Разом зі своєю нареченою Владою Седан наш легіонер повернувся на батьківщину, аби виконати важливу місію – стати хрещеним батьком доньки захисника Шахтаря та партнера по збірній України Миколи Матвієнка. Світлину з цієї події Олександр виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Теги
Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Збірна України Микола Микола Матвієнко Олександр Олександр Зінченко
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