Зінченко став хрещеним доньки партнера по збірній України

Після поразки Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Ліона і вильоту з подальшого розіграшу турніру Олександр Зінченко отримав невеличку відпустку.

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Разом зі своєю нареченою Владою Седан наш легіонер повернувся на батьківщину, аби виконати важливу місію – стати хрещеним батьком доньки захисника Шахтаря та партнера по збірній України Миколи Матвієнка. Світлину з цієї події Олександр виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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