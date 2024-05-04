У п'ятницю, 3 травня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024/25 (U-17). Результати лотереї шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Збірна України U-17 (наразі вона U-16, гравці 2008 року народження), яку очолює Юрій Мороз, опинилася у групі 4, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Суперниками "синьо-жовтих" на цьому етапі будуть Бельгія, Косово та Казахстан. Одна з країн стане господарем міні-турніру – місце проведення і дати стануть відомі пізніше. Матчі заплановані на осінь – перший раунд має завершитися до 19 листопада 2024 року.

Результати жеребкування першого раунду кваліфікації Євро-2025 (U-17):

Група 1: Англія, Швеція, Латвія, Мальта.

Група 2: Польща, Словенія, Грузія, Вірменія.

Група 3: Нідерланди, Хорватія, Албанія, Фарерські острови.

Група 4: Бельгія, Україна, Косово, Казахстан.

Група 5: Португалія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Ліхтенштейн.

Група 6: Угорщина, Греція, Румунія, Азербайджан.

Група 7: Німеччина, Чехія, Білорусь, Андорра.

Група 8: Ірландія, Шотландія, Північна Ірландія, Литва.

Група 9: Італія, Норвегія, Уельс, Сан-Марино.

Група 10: Швейцарія, Ізраїль, Чорногорія, Молдова.

Група 11: Франція, Словаччина, Кіпр, Гібралтар.

Група 12: Іспанія, Ісландія, Північна Македонія, Естонія.

Група 13: Сербія, Туреччина, Болгарія.

Група 14: Данія, Австрія, Люксембург.

До другого раунду відбору виходять по дві найкращі команди кожної групи. Після того 28 учасників навесні 2025 року в семи групах Ліги А боротимуться за сім путівок до фінального турніру, який влітку пройде в Албанії. Збірна господарів отримала пропуск на форум автоматично, хоча й візьме участь у кваліфікації. Решта команд у другому раунді виступатимуть у Лізі В і боротимуться за місця в Лізі А першого відбірного етапу Євро-2027 (U-19).

Нагадаємо, Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором на чемпіонат світу 2025 року в категорії U-17, який пройде за участі 48 збірних у Катарі.

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