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Зінченко увійшов в історію АПЛ, встановивши унікальне досягнення

17:40 304 Читать на русском
Зінченко увійшов в історію АПЛ, встановивши унікальне досягнення
Олександр Зінченко / Twitter Premier League

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко увійшов у історію англійської Прем'єр-ліги.

Українець став рекордсменом АПЛ. Манчестер Сіті здобував перемоги в усіх 13 матчах, в яких Олександр брав участь.

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Зінченко став першим футболістом в історії розіграшу Прем'єр-ліги, якому підкорилося таке досягнення, повідомляє офіційний Twitter АПЛ. Нагадаємо, вчора "містяни" мінімально переграли Вест Хем (1:0) в матчі 28-го туру АПЛ.

У поточному сезоні 22-річний гравець зіграв 16 матчів у всіх турнірах за Манчестер Сіті, забив 1 гол та віддав 4 асисти.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія АПЛ Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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