"Сподіваюсь, що Зінченко довго гратиме за Манчестер Сіті", – Гвардіола похвалив українця

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола похвалив українського хавбека Олександра Зінченка.

"Зінченко показав мені важливість та цінність бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близьким до відходу, але я ніколи не бачив його зі злим обличчям на тренуваннях. Він матиме довгу кар'єру, сподіваюсь, що в цьому клубі", – цитує Гвардіолу Twitter Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, українець відіграв повний матч фіналу Кубка англійської ліги проти Челсі, а Манчестер Сіті виграв цей трофей вдруге поспіль вперше в своїй історії.