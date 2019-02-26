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"Сподіваюсь, що Зінченко довго гратиме за Манчестер Сіті", – Гвардіола похвалив українця

16:42 1451 Читать на русском
"Сподіваюсь, що Зінченко довго гратиме за Манчестер Сіті", – Гвардіола похвалив українця
Олександр Зінченко / соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола похвалив українського хавбека Олександра Зінченка.

"Зінченко показав мені важливість та цінність бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близьким до відходу, але я ніколи не бачив його зі злим обличчям на тренуваннях. Він матиме довгу кар'єру, сподіваюсь, що в цьому клубі", – цитує Гвардіолу Twitter Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, українець відіграв повний матч фіналу Кубка англійської ліги проти Челсі, а Манчестер Сіті виграв цей трофей вдруге поспіль вперше в своїй історії.

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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