Зинченко вошел в историю АПЛ, установив уникальное достижение

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко вошел в историю английской Премьер-лиги.

Украинец стал рекордсменом АПЛ. Манчестер Сити одерживал победы во всех 13 матчах, в которых Александр принимал участие.

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Зинченко стал первым футболистом в истории розыгрыша Премьер-лиги, которому покорилось такое достижение, сообщает официальный Twitter АПЛ. Напомним, вчера "горожане" минимально переиграли Вест Хэм (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

В текущем сезоне 22-летний игрок сыграл 16 матчей во всех турнирах за Манчестер Сити, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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