"Усі мають вчитись в Алекса, дякую йому": Зінченко став ідеалом Гвардіоли і може зберегти Ман Сіті 50 мільйонів – MEN

Олександр Зінченко не сходить зі шпальт англійської преси після здобуття свого 3-го титулу з Манчестер Сіті. Ще б пак, головний тренер клубу Хосеп Гвардіола ледь не щодня вихваляє українця.

Зінченко двічі бив Челсі за короткий проміжок часу. Спочатку асистами доклався до шалених 6:0, потім допоміг виграти Кубок англійської ліги у фіналі, ставши гравцем матчу за версією не одного порталу і безлічі фанатів. "Деякі футболісти хочуть показати мені, наскільки вони розчаровані, коли не грають. А ось Зінченко – повна протилежність. Саме тому завжди грає добре. Він неймовірний. Алекс показував мені позитивну поведінку та свою посмішку. Тому я дуже задоволений. Він заслуговує на всю мою повагу. Усе, що я можу сказати, це дякую за те, як він поводиться. Не тільки за той факт, що він грає настільки добре, а за його підхід. Усі повинні вчитися в Алекса. Кожен", – сказав напередодні Гвардіола.

Пекельний перфоманс, або Зінченко може почуватись у безпеці: англійські ЗМІ та фани вражені грою українця проти Челсі

Pep on Zinchenko. Said he was close to transfer last summer, didn't play a minute's game in the first 7-8 fixtures but never showed the wrong attitude.



Also said: "Most of the players want to show me their dissappointment (when dropped) and before the game they are nice again." pic.twitter.com/N1ifWKV5XS — Man City Delhi (@ManCityDelhi) 26 лютого 2019 р.

Це не вперше, коли екс-наставник Барселони і Баварії вживає саме ці слова в контексті розмов про 22-річного гравця збірної України. Manchester Evening News присвятив Олександру відразу декілька матерілів за останні дні. "Як Зінченко став ідеальним для Пепа", – один із них. Джош Вільямс пише, як українець зовсім неочікувано став головним претендентом на звання гравця матчу, незважаючи на участь у першому англійському фіналі сезону таких зірок, як Азар, де Брюйне, Агуеро чи Стерлінг.

Oleksandr Zinchenko delivered his coming-of-age performance against Chelsea #mcfc https://t.co/qNTDHDMXLS — Manchester City News (@ManCityMEN) 26 лютого 2019 р.

"Це Олександр Зінченко. Гравець, якого у 2016-му підписали з російської Уфи за приблизно 1,3 млн фунтів. Українець, про якого мало хто щось чув тоді, через 2 з половиною сезони вийшов і зіграв свою роль у перемозі над Челсі у фіналі Кубка. Внесок Зінченка у закриття проблемної позиції на лівому фланзі, все ще применшують. Менді, якого підписували за 50 мільйонів фунтів, стабільно страждає від травм, а Делф може замінити Фернандінью.

Зінченко пропустив лише 5 матчів через травму з моменту трансферу в Сіті. Він демонструє цю надійність також і на полі, виступаючи гарантійним талоном для своїх партнерів у комбінаціях. Його карта пасів, наведена вище, демонструє, що більшість передач є безпечними і консервативними – назад чи поперек поля. Це доволі розумно, враховуючи, з якими талановитими гравцями групи атаки він діє поруч. Тому переважно він просто надає перевагу тому, щоб виконати свою роботу і залишити місію творіння експертам.

Крім простих варіантів для пасу, його рухи є надійними та, очевидно, проінструктованими Гвардіолою. Нижче наводимо приклад такого запрограмованого варіанту дій.

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Зінченко в момент отримання передачі вже має і реалізовує варіант віддати на Стерлінга, який вривається у вільну зону

На першому зображенні Олександр готовий приймати пас за спину, рухаючись широко, але партнер Ляпорт віддає перевагу іншій опції. Головне тут, як Зінченко відразу змінив своє розташування. Він змістився глибше в край, що видно на другому скріншоті. Такі переміщення дозволили обігратись з Ляпортом, після чого в дотик спрямувати м'яч на хід Стерлінгу.

Це приклад надійної, систематизованої дії, яку Гвардіола хоче бачити від свого молодого лівого фулбека, враховуючи відсутність через травму досвідченішого Менді. Цікавий момент: той факт, що Зінченко не є природнім фланговим захисником, сприяє йому, адже він більш схильний діяти за інструкціями тренера, ніж гравець з природніми інстинктами для цієї позиції.

Фундаментально змінилось його розташування на полі. Ось як це було в сезоні 2016/17 (малюнок вище), коли грав за ПСВ в оренді.

А ось, як це стало в Манчестер Сіті в поточному розіграші.

Зінченко, цілком очевидно, діяв переважно праворуч з акцентом на атаку. Ця універсальність принесла користь Гвардіолі. Тренер зміг ефективно сформувати гравця з чистого аркуша в надійний і перевірений варіант. І це з врахуванням повної відсутності у 22-річного гравця досвіду гри на місці лівого захисника.

У підсумку Зінченко тепер є гравцем, на якого Гвардіола може цілком і повністю покластись. А все тому, що він просто дотримується інструкцій, які йому надає іспанський тренер".

В іншому матеріалі MEN вже Деніел Мерфі розмірковує над тим, як українець може допомгти зекономити своєму клубові, який ризикує отримати серйозні проблеми з фінансовим фейр-плей, якщо і надалі бездумно витрачатиме грандіозні суми на трансфери.

Alexs Zinchenko could be a cost effective remedy to Man City's left-back woes #mcfc https://t.co/58IG66bfBz — Manchester City News (@ManCityMEN) 27 лютого 2019 р.

"Ман Сіті страждав через позицію лівого захисника, але завдяки бездоганному виступові Зінченка клуб, здається, знайшов рішення. Коли вони витратили 125 млн фунтів на Вокера, Менді та Даніло, це виглядало як вирішення всіх питань. Але впорядковано було лише правий фланг, а лівий залишився, як більмо на оці.

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Значною мірою через постійні проблеми з травмами Менді. Француз зіграв лише 20 зі 102-х можливих ігор, відколи перебрався в Манчестер. У перший сезон пропустив через порвані "хрести" 198 днів, але повернувся, щоб вийти на декілька матчів з лави запасних і увійти у склад збірної Франції на ЧС-2018, ставши чемпіоном світу.

Нинішній сезон Менді розпочав яскраво, віддавши 5 гольових пасів за 9 матчів і загалом граючи блискуче, але операція на коліні позбавила його виступів на декілька місяців. З початку листопада він лише раз з'явився на заміну в кубковій грі і знову зник. Сумно, адже Бенджамен відмінно діяв у кожній грі. Його мародерські набіги та кроси дають Сіті зовсім інший вимір атаки. Однак Гвардіолі довелось шукати імпровізовану заміну.

Перепробували багато гравців, з різним успіхом. Даніло, Ляпорт і Делф грали на лівому фланзі, але ніхто з них не виглядав настільки чудово, як Зінченко в останніх матчах, 22-річний хлопчина, чия натуральна позиція – в центрі поля. Він був близьким до трансферу (останній претендент – Вулверхемптон) і небагато грав у поточному сезоні (лише 4 матчі в АПЛ).

Проте в останніх двох матчах проти Челсі вийшов зі старту і просто блискуче відіграв 210 хвилин на полі. У розгромі 6:0 отримав значно більше можливостей йти вперед і оформив 2 асисти. Натомість у фіналі Кубка ліги змушений був значно частіше захищатись, з чим відчував проблеми в минулому. Та на Уемблі впорався, показав себе якнайкраще при обороні, а для багатьох людей став гравцем матчу.

Багато розмов точилось про те, що влітку Манчестер Сіті вийде на трансферний ринок з метою придбати конкурента або повну заміну Менді. Що Гвардіола більше не змушений буде грати з фулбеками, для яких ця позиція не є природною. Бен Чілвел видається головною мішенню, але Лестер хоче за гравця збірної Англії неабияку плату – 50 млн фунтів.

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Говорять і про Арона Ван-Біссаку з Крістал Пелас, та якщо Олександр зможе продовжити в цьому ж дусі, що зараз, то влітку зможе врятувати мільйони Сіті, призначені на нового лівого захисника. Він просто потребує послідовного місця в основі, щоб довести це". Що ж, у матчі проти Вест Хема Ярмоленка Зінченко знову в основі, і це гарний знак.