"Мудрик чи Мбаппе у перегонах? Ви маєте про це питати в Уеслі Фофана (захисник Челсі та збірної Франції – прим.), він грає з обома. Я бачив відео, і він сказав що Мудрик. Наскільки якісним може бути Мудрик? Скажу чесно: його межа – тільки небо.

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Якість, яку він має, – неймовірна. Я знаю, що він відчуває великий тиск від ЗМІ через свій цінник, тому що багато з ним спілкувався. Мудрик прийшов з іншого чемпіонату, і ця українська ліга, на жаль, зараз вже не на тому рівні, якою була 10 років тому, коли в Україну приїжджали такі гравці як Фернандінью та Вілліан. Це була хороша ліга, але тепер…

Ви хочете, щоб він показав усе, на що здатен, одразу після переходу в Челсі, але, будь ласка, дайте йому час. Я не бажаю йому зробити це в матчі проти Арсенала, але його якість…", – поділився Зінченко на подкасті Ріо Фердінанда.

До слова, Мудрик після свого переходу в Челсі зіграв у 19 матчах, записавши до свого активу 2 асисти (в офіційних зустрічах). Михайло вже забивав за лондонців, проте це було в товариській грі проти Брайтона.

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