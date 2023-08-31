"Мудрик или Мбаппе в гонке? Вы должны об этом спрашивать у Уэсли Фофана (защитник Челси и сборной Франции – прим.), он играет с обоими. Я видел видео, и он сказал что Мудрик. Насколько качественным может быть Мудрик? Скажу честно: его предел – только небо.

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Качество, которое он имеет, – невероятное. Я знаю, что он испытывает большое давление от СМИ из-за своего ценника, потому что много с ним общался. Мудрик пришел из другого чемпионата, и эта украинская лига, к сожалению, сейчас уже не на том уровне, какой была 10 лет назад, когда в Украину приезжали такие игроки как Фернандиньо и Виллиан. Это была хорошая лига, но теперь...

Вы хотите, чтобы он показал все, на что способен, сразу после перехода в Челси, но, пожалуйста, дайте ему время. Я не желаю ему сделать это в матче против Арсенала, но его качество...", – поделился Зинченко на подкасте Рио Фердинанда.

К слову, Мудрик после своего перехода в Челси сыграл в 19 матчах, записав в свой актив 2 ассиста (в официальных встречах). Михаил уже забивал за лондонцев, однако это было в товарищеской игре против Брайтона.

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