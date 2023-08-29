На думку британського інсайдера під ніком AFCAMDEN, 22-річний вінгер збірної України мав шанс таки перебратися до лав "канонірів" навіть після того, як Арсенал програв боротьбу Челсі взимку. Мовляв, "сині" були готові влітку 2023 року обміняти екс-лідера Шахтаря на Еміля Сміта-Роу. Молодий півзахисник феєрив з молодіжною збірною Англії U-21 на Євро-2023. Його 2 голи та асист допомогли здобути золото.

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Однак в Арсеналі 23-річний лівий вінгер (може також закрити позицію десятки і центрального хавбека) з початком сезону відіграв лише 4 хвилини у Суперкубку проти Манчестер Сіті. Сміт-Роу після двох багатобіцяючих сезонів, коли забив 15 голів і віддав 9 асистів, через травми провів лише 161 хвилину в АПЛ 2022/23. Все одно встиг відзначитися двома гольовими пасами, але Артета на нього не розраховував.

Арсенал сподівається покрити частину своїх значних трансферних витрат (приблизно 235 мільйонів євро) серед іншого завдяки трансферу Еміля вже влітку. Однак "гармаші" не хотіли би продавати свого вихованця до лав конкурентів, одним із яких вважають Челсі, повідомляють відразу кілька джерел. Крім того, Арсенал чекає на пропозицію, від якої неможливо відмовитися. "Сині" ж готові були включити в угоду своїх гравців.

Як переконує AFCAMDEN, одним із таких футболістів на обмін міг стати Мудрик. Проте Арсенал відхилив цю пропозицію. Однією з причин бажання Челсі попрощатися з Михайлом джерело називає начебто недисциплінованість нашого легіонера: "Їм подобається Сміт-Роу, на що накладаються проблеми з дисципліною Мудрика. Челсі робив запит щодо обміну українця на Еміля минулого тижня, але отримав відповідь "ні". Мені імпонує його профіль (стрімкий футболіст), однак галас щодо його дисципліни турбує".

Відзначимо, що Челсі вже витратив 417 мільйонів євро цього літа, а загальні витрати під керівництвом Тода Боулі становлять понад 1 мільярд. Тим не менше лондонський клуб не збавляє трансферних обертів і досі перебуває в пошуках підсилення лінії атаки. Обміном Сміта-Роу на Мудрика Арсенал міг би помститися "синім", які в останній момент за понад 70 мільйонів євро поцупили українця, який був вибором Артети №1 на позицію лівого вінгера. У підсумку "каноніри" придбали Лео Троссара, який досить продуктивно підміняє основного Габріела Мартінеллі.

Якщо навіть бельгієць зараз отримує небагато ігрового часу, то Мудрик зіткнувся б зі ще більшою конкуренцією в Арсеналі. Фанати лондонців бажають помсти зі свого боку, а як варіант цього – закрити ледь не безкоштовно трансфер футболіста збірної України: "Якщо Челсі дасть 70 мільйонів за Сміта-Роу, це було б безжально. Будь-яка менша сума – це просто жарт. Ви даєте нам Мудрика, ми вам ЕСР". Портал Football.London вважає, що Михайло разом із Чалобою, якого намагається підписати Тухель у Баварію, та Кукурельєю (Манчестер Юнайтед вже зробив офіційну пропозицію щодо Марка) має всі шанси зацікавити Арсенал.

An Arsenal swap deal for Chelsea to sign Smith Rowe....? https://t.co/dKwHL2QuNo — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) August 29, 2023

"Після всього, що сталося за січневе трансферне вікно в сазі Михайла Мудрика, підписання гравця збірної України в Арсенал через сім місяців після того, як він обрав замість нього Челсі, здається майже немислимим. Однак це зовсім не виключено, і деякі вболівальники "канонірів" не будуть проти обміну. "Сині" також можуть думати, що вони отримують кращий кінець угоди зі Смітом-Роу як перевіреним гравцем Прем'єр-ліги та Мудриком, який лише намагається справити сильне враження протягом свого першого року на Стемфорд Брідж", – зазначає Кіран Хорн.

Last week Chelsea enquired about a swap deal for Emile Smith Rowe in return for Mykhailo Mudryk (@AFCAMDEN). Arsenal

Declined the offer. Would you take it? ️ pic.twitter.com/ZLfLKHrIIt — Gooner Chris (@ArsenalN7) August 29, 2023

Трансфери гравців між Арсеналом і Челсі в минулі роки були не таким і рідкісним явищем. Зокрема, у 2006 році Ешлі Коул перейшов з лав "канонірів" до "синіх" в обмін на Вільяма Галласа та доплату в розмірі 5 мільйонів фунтів. Цього літа Челсі за 75 мільйонів євро покинув Кай Хаверц, який наразі не зміг показати свій найкращий футбол. Можна згадати і трансфери Петра Чеха, Давіда Луїса, Вілліана, Олів'є Жиру та Жоржінью.

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