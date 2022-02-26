Сьогодні грають Евертон Віталія Миколенка та Ман Сіті Олександра Зінченка.

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Обидва українці залишилися в запасі, але на розминці перетнулися. Наші співвітчизники міцно обійняли один одного – такі кадри викликають вибух емоцій. Згодом камера зняла, як Віталій та Олександр не можуть стримати сліз.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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Обійми:

Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up pic.twitter.com/NjgrQOTlOf — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Сльози: